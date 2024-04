Calcio femminile, il Modena travolge la Sammartinese per 6-1

Modena a valanfga tra le mura amiche contro la Union Sammartinese. Dopo i primi dieci minuti di pressione nel quale il Modena stringe nella propria metà campo le romagnole arriva il goal, fallo di mano in area su centro di Manfredi e rigore che Gandolfi realizza con qualche brivido (traversa e palla che entra alle spalle del portiere).

Al 17' arriva il pareggio delle ospiti, gran punizione dai 20 metri di Rotondi che Montorsi non riesce a trattenere.

Il Modena riprende a macinare gioco ed al 24' arriva il nuovo vantaggio, Bellamico recupera palla a centrocampo ed appoggia a Dotto che chiude un perfetto triangolo con Pellegrino ed entrata in area e, a tu per tu con Sorci, lo trafigge con un preciso rasoterra. Spinge la formazione di Mister Maestroni, al 27' azione che coinvolge Pellegrino e Dotto che trova il taglio di Manfredi, gran sinistro che il portiere romagnolo devia in angolo. Passa un minuto ed il Modena è ancora in avanti, Manfredi corre sulla fascia destra, centro per Bellamico che conclude di destro con il pallone che viene deviato nuovamente in angolo.

Alla mezz'ora arriva la terza rete, Bellamico e Pellegrino contrastano le giocatrici romagnole in uscita bassa, recupero palla di Bellamico ed immediato centro per Manfredi che da due passi insacca. Al 38' azione ben condotta dalle ragazze di Mister Maestroni, Dotto allarga per Bellamico che sfida il proprio marcatore e dal vertice dell'area conclude a rete, il pallone si ferma sul palo. Al 42' La Torre corre palla al piede sulla fascia, trova lo scarico su Gabrielli che premia il movimento di Pellegrino, dopo aver saltato il proprio marcatore conclusione del n. 27 che sibila a fil di montante.

Ultima emozione della prima frazione con un giocata spettacolare di Dotto che, recuperata la palla a centrocampo slalomeggia fra le avversarie per poi servire in area Manfredi, l'attaccante riesce a saltare il portiere ma si allarga troppo ed il suo mancino si spegne sull'esterno della rete.

Buon avvio di ripresa per le ospiti che mettono in difficoltà la difesa geminiana ma senza però creare seri pericoli alla porta di Montorsi. Al 54' Sola conduce palla e superata la linea di centrocampo verticalizza per Chierici, duello rusticano con il centrale romagnolo che premia la maggior velocità di quest'ultima. Al 56' Sarego duetta con Bellamico, centro su cui arriva Manfredi di prima intenzione e pallone che sorvola la traversa di un metro.

Passano pochi minuti ed arriva la quarta rete canarina, Chierici è lesta a recuperare sulla tre quarti un pallone uscito da un contrasto fra Coppelli e Vimercati e vedendo Sorci fuori dai pali lo supera con un preciso pallonetto. Al 77' grave infortunio al portiere ospite nello scontro fortuito con una compagna, la partita si ferma per quasi 40 minuti per permettere i soccorsi e il trasporto in ambulanza della brava giocatrice romagnola. Alla ripresa della partita il Modena trova subito il goal, angolo di Sarego che pennella di sinistro in area, il portiere esce ed allontana ma Pellegrino rimette in mezzo il pallone e Gandolfi insacca da dentro l'area piccola.

Prima del triplice fischio arriva la gioia personale per la subentrata Nicolini centravanti della formazione Juniores all'esordio in prima squadra, Biagioni su lancio di Pellegrino corre sulla fascia destra e dal fondo centra per l'incornata vincente.

Il tabellino

MODENA - UNION SAMMARTINESE 6-1

Modena: Montorsi, Sola (55' Coppelli), Biagioni, Gandolfi, La Torre, Gabrielli (55' Sarego), Chierici, Dotto (73' Nicolini), Bellamico (73' Morè), Pellegrino, Manfredi (67' Monzani Vecchi). A disp. Cimorelli, Melotti, El Bouhk, Preti. Allenatore Sig. Cesare Maestroni

Union Sammartinese: Sorci (77' Scardoni), Paganelli, Gurloni, Balladelli, Vimercati, Selmani, Rotondo, Agostini, Mazzi (69' Cappelli), Messi, Emiliani. A disp. Cerioni, Magnani. Allenatore Sig.ra Patrizia Pascucci

Reti: 10'-80' Gandolfi, 17' Rotondi, 24' Dotto, 30' Manfredi, 61' Chierici, 89' Nicolini

Arbitro Sig. Vancini della Sez. di Finale Emilia