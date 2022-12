Calcio Femminile, vittoria tennistica per Modena contro lo Sporting

Ampio turn over nel turno infrasettimanale di campionato contro lo Sporting e il Modena fatica più del dovuto per aver ragione dello Sporting. anche se dal punteggio finale questo non traspare.

Prima azione pericolosa all'8' con bel trangolo fra Sarego e La Torre che centra dal fondo per Bergamini, controllo e tiro fuori di un metro. Le canarine faticano a creare una manovra ariosa e senza alzare i ritmi consenteno allo Sporting, tutto rintanato nella propria metà campo, di spezzare i rifornimenti per le punte. Intorno alla mezz'ora i richiami di Mister Montanini hanno effetto e la manovra inizia a svolgersi in maniera più fluida, al 28' ancora Bergamini prova la conclusione da dentro l'area su appoggio di Preti ma Caleffi ci arriva e blocca in due tempi.

Al 31' la rete che sblocca il risultato, Sarego sulla tre quarti taglia il campo per l'inserimento di Preti, controllo e conclusione sul palo lungo dove il portiere reggiano non può arrivare. E' un buon momento per le gialle, al 34' Monzani Vecchi duetta con Bergamini poi arriva lo scarico per Coppelli che conclude di prima intenzione, il pallone sibila a fil di montante. Al 38' è Bergamini ad avere la palla buona su verticalizzazione di Chierici ma la sua battuta di prima intenzione si impenna sopra la traversa.

Ripresa che vede le canarine scendere in campo con un'altro approccio rispetto alla prima frazione di gioco e, dopo appena quattro giri di lancette, trovare il raddoppio: Chierici trova la verticalizzazione giusta per Coppelli che difende il pallone si gira e dal vertice dell'area effettua un tiro cross su cui arriva puntuale sul secondo palo Preti ad insaccare.

Al 55' la terza marcatura, Coppelli riceve sulla trequarti, vede l'inserimento di Monzani Vecchi e la serve, la canarina supera di forza il diretto marcatore e con un tocco sotto a scavalcare il portiere in uscita deposita la palla in fondo al sacco (vedi foto). Al 62' altra occasione per il Modena, Sarego sulla sinistra salta un paio di avversarie ed effettua un tiro cross che attraversa tutta l'area piccola con Paini che arriva alla deviazione sottoporta con un attimo di ritardo.

L'esterno bolognese ancora protagonista al 64' quando apre troppo il piatto con il pallone che lambisce il montante su bel centro di Preti. Al 70' la terza marcatura personale di Preti oggi MVP dell'incontro, azione ben condotta da Sarego e La Torre sul fronte sinistro e cambio di gioco per l'inserimento di Preti che di prima intenzione conclude sotto la traversa.

Al 74' la quinta rete delle Canarine, Dotto si inserisce centralmente e conclude, Caleffi respinge ma il pallone rimane nella disponibilità di Paini che deposita in rete. Prima del termine dell'incontro la sesta rete geminiana con Dotto che dopo aver saltato in dribbling tre avversarie conclude sotto la traversa rendendo vano il tuffo del portiere reggiano.

Fc Sporting - Modena CF 0-6

Fc Sporting: Caleffi, Pighini, Serfak, Annigoni, Morelli, Prati, Osati (60' Alberti), Magnanini, Diegoli (75' Maestri), Gualtieri (52' Cessario) Hamouda.

Allenatore Sig. Marco Lini

Modena CF: Montorsi, Preti (80' Biagioni), Sola, Gandolfi, La Torre, Chierici, Pascarella (69' Dotto), Sarego, Monzani Vecchi (61' Paini), Coppelli (75' Boni), Bergamini (61' Bellamico).

A disp. Ierardi, Balestri, Gabrielli, Levantino

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 31'- 49' - 70' Preti, 55' Monzani Vecchi, 74' Paini, 82' Dotto.

Arbitro Sig. Mattia Melle della Sez. di Modena