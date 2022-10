Modena femminile, netta vittoria per 5 a 0 contro lo Sporting

Modena rimaneggiato in attacco contro lo Sporting, ma la prestazione delle ragazze scese ieri in campo non ha fatto rimpiangere le assenti.

Partenza fortissima del Modena che in tre minuti indirizza la partita, al 1' centro di Preti dalla destra e incornata vincente di Bellamico, passano 2 minuti ed è Ferlicca ad inserirsi centralmente e insaccare con un preciso rasoterra. La partita è in mano alla canarine che costruiscono diverse occasioni da rete senza riuscire a concretizzare, sia per la bravura del portiere ospite che per un pizzico di imprecisione sottoporta. Al 22' la terza marcatura, rimessa laterale lunghissima di La Torre ed El Bouckh tocca quanto basta ad ingannare il portiere in uscita. Prima della fine del tempo Bellamico trova la sua personale doppietta concretizzando un'azione personale che l'ha portata a saltare due difensori e ad insaccare sul primo palo.

Secondo tempo sulla stessa falsariga del primo con il Modena a costruire gioco e palle goal ma senza troppa precisione sottoporta o con l'errore nell'ultimo passaggio, ma con la difesa sempre attenta e Ierardi inoperosa. Al 75' la quinta marcatura con Levantino, il centrocampista sfonda centralmente e dopo un triangolo con Monzani entra in area e scarica sotto la traversa.

Prossimo impegno mercoledì con la Sammartinese nel secondo turno di Coppa Emilia.

Modena - Sporting 5-0

Modena: Ierardi, Bellamico (50' Boni) Gandolfi, Biagioni, La Torre, Ferraro (81' Dotto), Preti (75' Melotti), Gabrielli, Levantino (76' Pascarella), El Boukh (54' Monzani Vecchi), Ferlicca.

A disp. Cimorelli. Sarego, Franchini, Coppelli

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Sporting: Caleffi, Pighini (54' Sasso), Serfak (61' Cessario), Gualtieri (71' Mervini), Ghizzoni, Prati, Osati (80' Maestri), Magnanini, Diegoli, Hmidi, Hamouda.

A disp. Bigi, Morelli

Allenatore Sig. Marco Lini

Reti:1'-40' Bellamico, 3' Ferlicca, 22' El Bouckh, 75' Levantino

Arbitro Sig. Mautone Sez. di Modena