Calcio femminile, Modena festeggia Pasqua da capolista

Con due goal per tempo le Canarine superano il Romagna Women e porta a casa tre punti che consentono di affrontare la pausa Pasquale da capolista.

E' il Moderna a fare la partita e fin dai primi minuti inizia a macinare gioco e a costringere le ospiti nella propria metà campo, al 3' la prima occasione con Chierici che su punizione prova la conclusione verso la porta di Siboni ma il pallone sfila a lato di un metro. Al minuto 8 filtrante di Boni per Bergamini che perde un tempo di gioco e non riesce più a concludere rete.

Al 10' azione tambureggiante delle Canarine, taglio di Paini che viene trovata da Sarego e conclusione di destro che viene rimpallata, ancora Boni a recuperare il pallone e concludere a rete ed ancora una volta il pallone viene ribattuto da un difensore. Al 14' si affacci in avanti la formazione ospite, Quercioli centra per Zani che prova la conclusione di prima intenzione con il pallone che esce lambendo la traversa.

Ancora pericolosa lo United Romagna Women al 22' quando Zani va in contrasto su Biagioni e recupera il pallone, assist per Quercioli che da buona posizione calcia a lato. Al 30' è Boni ad avere una palla invitante in area ma il suo destro sibila a fil di montante,

Al 31' il gol che sblocca la partita: punizione a centrocampo per il Modena, sale Ierardi a batterla e sul suo pallone in area Pascarella è lestissima ad effettuare la deviazione vincente.

Al 39' il raddoppio, lancio a scavalcare il centrocampo di Chierici e Bergamini, sfruttando anche un errore del centrale romagnolo, brava a scavalcare il portiere con un pallonetto. Al 41' ancora pericoloso il Modena, Sarego dalla corsia esterna centra sul secondo palo trovando l conclusione di prima intenzione di Bellamico, il portiere è superato ma Piscaglia sulla linea di porta riesce a respingere.

La ripresa si apre con un bel gesto tecnico di Biagioni che, al 52', conclude a rete in semirovesciata su angolo di Bellamico con il pallone che sfila a lato di pochi centimetri.Ancora Bellamico in azione al 54', azione insistita sulla fascia e triangolo con Boni che consente all'esterno di andare alla conclusione, Siboni vola e devia in angolo un pallone destinato all'incrocio.

Passa un minuto ed il Modena trova la terza rete, ancora Chierici a superare il centrocampo con un lancio per Paini, il portiere si salva sulla conclusione della punta gialloblù ma Boni è la più lesta ad arrivare sul pallone ed insacca a porta vuota.Alla mezz'ora azione ben condotta sulla fascia sinistra da Sarego che dopo aver chiuso il triangolo con Balestri entra in rea ma il suo sinistro sfila a fil di montante.

Al 86' Sarego e Ferlicca fraseggiano al limite dell'area, la romana si incunea fra due difensori ma Siboni in uscita riesce ad anticiparne la conclusione. Al 90' le ospiti avrebbero il pallone per il goal della bandiera, Balzani si incarica di battere una punizione sul lato corto dell'area, Petrini di testa devia verso l port di Ierardi ma colpisce l'esterno del palo.

In pieno recupero la quarta marcatura del Modena con Balestri pronta a capitalizzare una verticalizzazione di Gabrielli.

Modena - United Romagna Women 4-0

Modena: Ierardi, Bellamico, Biagioni, Sola, La Torre (81' Preti), Pascarella (76' Gabrielli), Chierici, Sarego, Boni (65' Ferlicca), Bergamini (77' Coppelli), Paini (64' Balestri).

A disp.: Forti, Gandolfi, Ferraro, Dotto.

Allenatore Sig. Massimo Montanini

United Romagna Women: Siboni, Cardona, Piscaglia, Balladelli, Ercolani, Cappelli, Zani, Milella (65' Balzani), Menozzi, Petrini, Quercioli.

A disp.: Rondinini, Benvenuti, Teodorani, Mazzi.

Allenatore Sig. N. Lazzerini

Reti: 31' Pascarella, 39' Bergamini, 55' Boni, 92' Balestri