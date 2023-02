Calcio femminile, Modena super per tre reti a zero le United Romagna Woman

La seconda giornata della Poule Promozione vede le Canarine protagoniste di una bella vittoria in terra di Romagna. Primo tempo di marca geminiana con le ragazze di Mistrer Montanini che fanno la partita e mettono in mostra un buon gioco, al 13' prima occasione da rete, Bergamini riceve palla sul vertice destro dell'area, riesce a difendere il pallone e dal fondo centra, Pascarella è anticipata in angolo al momento della conclusione. Preme il Modena e conquista tre corner consecutivi senza esito positivo.

Al 19' passa il Modena, lavora bene la catena di sinistra, La Torre innesca Paini che salta l'avversaria e dal fondo asiste Ferlicca che appostata al limite dell'area piccola non sbaglia e la mette alle spalle di Siboni. Continua a premere la squadra ospite, al 20' Bergamini è atterrata al limite, si incarica della battuta Chierici ma il suo destro termina alto. Al 29' il raddoppio, ancora Bergamini conquista una punizione al vertice destro dell'area, la battuta di Chirici trova l'incornata di Bellamico che la gira in gol sul secondo palo.

Al 34' Chierici viene fermata fallosamente sulla tre quarti, sulla battuta di Bellamico nessuno trova la deviazione giusta in area. Al 42' ennesimo corner per le gialle, Bellamico pennella in mezzo dove svetta Chierici di testa, la sua incornata viene salvata sulla linea di porta da Cardona a portiere battuto.

In avvio di secondo tempo prova la reazione la formazione romagnola, al 48' pericolo in area canarina ma Ierardi con una tempestiva uscita alta sventa il pericolo. Al 50' la terza rete geminiana, ripartenza ben orchestrata da Paini e Ferlicca che trova Pascarella sola al limite, piatto desto e palla in buca d'angolo.

La padrone di casa si lanciano in avanti lasciando il fianco alle ripartenze modenesi, al 60' Ferlicca in velocità salta un paio di avversarie e dal limite dell'area conclude a rete, il pallone viene deviato da un difensore verso la fascia destra dove arriva Bellamico che rimette in mezzo, colpo di testa di Paini con il pallone che esce di poco a lato. Al 71' ancora pericoloso il Modena. Ferlicca riesce ad anticipare il portiere in uscita fuori dalla propria area ma è costretta ad allargarsi, riesce però a centrare per Bergamini il cui destro è contrato in angolo. Ultimo brivido per la difesa romagnola al 92' quando un gran sinistro da fuori di Sarego costringe Siboni alla parata in due tempi.

Utd. Romagna W. - Modena 0-3

Utd Romagna W.:Siboni, Cardona, Balladelli, Ercolani (80' Benvenuti), Preti, Calia, Cappelli, Messi(58' Rondinini), Soglia (65' Menozzi), Zani, Quercioli.

A disp: Mazzi, Petrini, Piscaglia, Teodorani, Valgimigli

Allenatore Sig.ra Marinella Piolanti

Modena: Ierardi, La Torre, Gandolfi, Biagioni, Bellamico, Ferraro, Pascarella (68' , Chierici, Ferlicca (90' Morè), Bergamini, Paini (80' Coppelli).

A disp. Forti, Dotto, Sola, Toma Menotti

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 19' Ferlicca, 29' Bellamico, 50' Pascarella

Arbitro Sig. Anguise