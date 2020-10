Modena FeralpiSalò 0 - 0 | I canarini sono padroni in campo, ma è solo pareggio

Ancora una buona prestazione per il Modena che domina il match fin dal principio, con un Sodinha che dà spettacolo e costretto a uscire dal campo a causa dei crampi a pochi minuti dalla fine. Il risultato non rispecchia quanto visto e le occasioni create dai canarini, non finalizzate per mancanza di precisione. L'azione più pericolosa imbastita dai gialloblù arriva al 68' quando Bearzotti crossa per la testa di Spagnoli che impegna De Lucia in una grande parata. Per tutta la ripresa si gioca nell'area della FeralpiSalò che con buona organizzazione riesce a respingere tutti gli assalti del Modena, ma non crea nemmeno un'occasione pericolosa. Occasione persa per la squadra di Mignani che poteva sicuramente portare a casa il bottino pieno.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti (86′ Stefanelli); Davì (70′ Prezioso), Gerli, Castiglia; Sodinha (78′ Muroni); Scappini (86′ Abiuso), Spagnoli (70′ Monachello). A disp.: Narciso, Chiossi, Gobbi, Milesi, Laurenti. All.: Mignani

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Mezzoni (60′ Bergonzi), Giani, Bacchetti, Brogni (70′ Rizzo); Scarsella, Carraro, Gavioli (58′ Morosini); Ceccarelli (70′ Miracoli), De Cenco, Tulli (46′ D’Orazio). A disp.: Liverani, Magoni, Legati, Vitturini, Messali, Pinardi. All.: Pavanel

ARBITRO: sig. Alberto Ruben Arena

NOTE: ammoniti Castiglia, Carraro, Brogni, Sodinha, Giani, Pavanel, De Lucia.