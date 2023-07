Golf, Campionati Nazionali:i ragazzi di Modena cedono solo in semifinale

Buon risultato per il Modena Golf & Country Club ai Campionati Nazionali Maschili Assoluti A1 che si sono svolti al Golf Club Monticello. La spedizione modenese ha ben figurato anche in questa occasione. Dopo la prima fase 36 buche medal, ecco i match play e qui i ragazzi emiliani, accompagnati dal Team Advisor Luca Prampolini, hanno superato ai quarti di finale Montecchia per 5-2, guadagnando così l'accesso alla semifinale.

L'avversario è stato poi il Royal Park I Roveri e, dopo una sfida agguerritissima, i piemontesi hanno prevalso ottenendo il pass per la finale che hanno poi vinto contro i padroni di casa di Monticello portando a casa il tricolore.

E' stata comunque una buonissima prova dei ragazzi del Modena Golf & Country Club che, anche quest'anno, hanno mantenuto alti i colori cittadini nella massima competizione nazionale. La squadra maschile di Modena Golf era composta da : Ernesto Artioli Gnoli, Giacomo Camocardi, Matteo Cristoni, Giovanni Delorenzi, Miguel Orzi. Capitano: Matteo Valli, Team Advisor: Luca Prampolini.