Modena Gubbio 2 - 0 | I canarini tornano alla vittoria con le reti di Spagnoli e Prezioso

Vince il Modena che torna momentaneamente in testa alla classifica in attesa delle partite del pomeriggio. Nei primi minuti di gara sono proprio i canarini a tenere il pallone, ma l’occasione migliore è per gli ospiti che all’8’ impegnano Gagno in una bella parata a terra su colpo di testa Sainz Maza. Al 13’ deve intervenire anche Cucchietti su un bel tiro da fuori di Castiglia. Il vantaggio del Modena arriva poi al 25’ quando Gerli prende palla sulla trequarti, si gira e salta tre avversari entrando in area per poi servire Spagnoli che da buona posizione controlla e calcia in rete mettendo il pallone appena sotto alla traversa. Il Gubbio non trova una reazione convincente e i canarini provano a raddoppiare negli ultimi minuti del primo tempo con Scappini, ma il tuo tiro finisce alto. La partita continua abbastanza equilibrata in termini di gioco anche nella ripresa fino a quando i gialloblù riescono a raddoppiare con Prezioso su cross di Sodinha al 58’. Pochi minuti dopo gli ospiti protestano animatamente per un presunto fallo di mano nella loro area da parte di un giocatore canarino, ma l’arbitro lascia giocare. Ci riprova Castiglia all’84’ e ancora Cucchietti si oppone mandando in corner.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6.5, Zaro 7, Pergreffi 6.5, Varutti 6.5 (72′ Mattioli s.v.); Prezioso 7.5 (64′ Muroni s.v.), Gerli 7, Castiglia 6.5; Sodinha 7 (72′ Davì s.v.); Spagnoli 7.5, Scappini 6.5 (64′ Monachello s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, De Santis, Corradi, Tulissi, Abiuso, Costantino. All.: Mignani

GUBBIO (4-3-2-1): Cucchietti; Munoz (64′ De Silvestro), Signorini, Uggè, Formiconi; Serena (79′ Migliorelli), Malaccari, Oukhadda; Pasquato (79′ Pellegrini), Sainz Maza; Gomez. A disp.: Zamarion, Elisei, Ferrini, Cinaglia, Gaia, Gerardi. All.: Torrente

ARBITRO: sig. Emmanuele di Pisa

RETI: 25′ Spagnoli, 58′ Prezioso

NOTE: ammoniti Formiconi, Prezioso, Gomez, Uggè.