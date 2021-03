Modena Mantova 1 - 1 | Tulissi sblocca e Guccione pareggia a inizio ripresa

Pareggio al ‘Braglia’ nel lunch match della domenica con i gialloblù che passano in vantaggio nel primo tempo e si fanno poi raggiungere a inizio ripresa. Primo quarto d’ora interlocutorio tra Modena e Mantova al ‘Braglia’. Al 16’ i canarini si portano per la prima volta verso l’area avversaria con convinzione e arriva il vantaggio con Tulissi: Bearzotti sulla trequarti dalla destra apre sul secondo palo per Corradi che nell’area piccola mette la palla al centro dove arriva in corsa l’attaccante bergamasco che spinge in rete alle spalle di Tosi. Arriva solo davanti a Gagno Guccione lanciato dalle retrovie, ma l’arbitro chiama il fuorigioco prima che il giocatore del Mantova possa tirare. Vicino al raddoppio il Modena al 28’ quando Mignanelli trova il traversone per Castiglia che di testa manda di poco sul fondo. Incredibile parata di petto di Gagno da distanza ravvicinatissima al 36’ su Guccione. Ora è un buon momento per gli ospiti che spingono per cercare il pareggio prima dell’intervallo. Occasione sprecata per Mignanelli al 40’ quando arriva solo davanti a Tosi in uscita e calcia troppo addosso al portiere che scivolando alza un braccio e manda in corner. Dopo sette minuti nella ripresa arriva il pareggio annunciato del Mantova con Guccione che calcia da fuori area e sorprende Gagno che si butta dal lato sbagliato. Reagiscono i canarini e al 54’ cercano già di tornare in vantaggio con Corradi che da centrocampo calcia vedendo Tosi fuori dalla porta, ma il pallone termina fuori di poco. Si fa in parte perdonare Gagno al 69’ quando effettua una grande parata su Zigoni. Prova a sfondare Spagnoli al 73’ e dopo aver saltato un uomo si fa recuperare e chiudere appena dentro all’area da Milillo. Bella azione dei canarini partita da Sodinha sulla trequarti che apre per Mignanelli sulla sinistra, palla indietro per Gerli che dal limite calcia fortissimo, ma trova Tosi ad opporsi. Nel finale il Modena cerca la vittoria, ma non c'è più tempo.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Bearzotti 6.5, Ingegneri 6.5, Pergreffi 6, Mignanelli 6.5; Muroni 6, Gerli 6.5, Corradi 6.5 (85’ Pierini s.v.); Castiglia 6 (72’ Sodinha 6.5); Tulissi 7 (64′ Luppi 6), Spagnoli 6 (85’ Prezioso s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Mattioli, Varutti, De Santis, Zaro, Davì, Scappini. All.: Rossi

MANTOVA (3-4-3): Tosi; Bianchi, Checchi (71’ Zanandrea), Milillo; Pinton, Lucas (77’ Zibert), Gerbaudo (85' Militari), Silvestro; Guccione, Zigoni (71’ Cheddira), Di Molfetta (71’ Saveljevs). A disp.: Vencato, Baniya, Mazza, Zappa, Sane. All.: Troise

ARBITRO: sig. Frascaro di Firenze

RETI: 15′ Tulissi, 52′ Guccione

NOTE: ammoniti Silvestro, Corradi, Bearzotti, Checchi.