Nasce Modena Master Camp,  Modena Volley/VGM e Scuola di Pallavolo Anderlini uniscono forze

E’ stato presentato presso la sala hospitality del PalaPanini “Modena Master Camp”. Modena Volley e Scuola di Pallavolo Anderlini uniscono le loro competenze per creare un camp specialistico dedicato a ragazze e ragazzi nati dal 2004 al 2008 inclusi che vogliano elevare il loro livello di gioco e avvicinarsi al professionismo.

Modena Master Camp avrà luogo a Modena dal 17 al . Modena Master Camp è un camp residenziale della durata di una settimana. Le ragazze e i ragazzi si alleneranno nel corso della giornata nella splendida cornice del PalaPanini e alloggeranno in un hotel a 4 stelle.

Erano presenti come relatori Fabio Donadio (Responsabile settore giovanile Modena Volley), Marco Neviani (Presidente Scuola di Pallavolo Anderlini), Alberto Bigarelli (Coordinatore Anderlini Volley Camp), Susanna Benedetti (Coordinatrice Area Servizi Scuola di Pallavolo Anderlini) e Alberto Casadei (Responsabile Academy Modena Volley).

“La collaborazione tra Modena Volley e Scuola di Pallavolo Anderlino – ha spiegato Donadio - nasce da lontano, è già da qualche tempo che con Anderlini cerchiamo di trovare un modo di collaborare su progetti speciali che ci consentano di unire le rispettive competenze e rappresentare Modena come merita nel mondo del volley. Modena è la capitale della pallavolo da sempre e vorremmo dimostrarlo una volta di più. Da questa collaborazione nasce Modena Master Camp, un camp residenziale di alto livello per ragazzi e ragazze”.

“L’idea – ha spiegato Neviani - è quella di costruire qualcosa che ad non esiste in Italia, un camp residenziale nella capitale della pallavolo durante il quale i ragazzi possano giocare nel Tempio del volley e usufruire di una struttura sportiva attrezzata per atleti di serie A. E’ una grande soddisfazione aver creato e aver dato vita ad un progetto che è frutto di una sinergia che è motivo di grande orgoglio”.

Un team di tre allenatori (un main coach e due assistant coach) sarà dedicato al gruppo delle ragazze e un altro team si occuperà dell’allenamento dei ragazzi. I due gruppi saranno sempre supportati dal lavoro di: un preparatore atletico che, dopo una valutazione dela condizione di ognuno, si dedicherà allo sviluppo delle tecniche di prevenzione degli infortuni e uno scout per analizzare il gioco individuale e valutarlo attraverso video e numeri. Il programma prevede sessioni tecniche e fisiche tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio. I partecipanti saranno divisi in due gruppi che lavoreranno simultaneamente su due campi allestiti al PalaPanini. Il gruppo femminile e maschile lavoreranno in maniera alternata. Durante la settimana gli atleti faranno lavoro fisico in sala pesi, in seguito a una valutazione individuale per la prevenzione degli infortuni, sviluppo della tecnica individuale, sviluppo della fase di gioco in base al lavoro tecnico; sviluppo tecnico-tattico delle situazioni di gioco, analisi video dei modelli prestativi.

Un massimo di 12 ragazze e 12 ragazzi si alleneranno tutte le mattine mentre il pomeriggio sarà dedicato all’analisi di situazioni di gioco. Il Modena Master Camp farà base al B&B Hotel Modena, situato vicino al PalaPanini, a poco più di un km dal Duomo e dalla Ghirlandina nel centro di Modena.