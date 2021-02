Modena Matelica 4 - 1 | I canarini tornano alla vittoria, grande serata per Muroni

Tornano alla vittoria i canarini dopo una sconfitta e due pareggi. Contro il Matelica i gialloblù giocano una buona partita rischiando poco e creando buone occasioni. Il primo tempo è molto vivace e parte subito con un gol del Modena al 3’ quando Pergreffi, sugli sviluppi di un corner, calcia forte in rete dal centro dell’area e porta avanti i padroni di casa. Il raddoppio arriva poco dopo, al 19’, con Muroni che di testa insacca un bel cross di Castiglia. Sembra tutto in discesa per il Modena, ma al 28’ gli ospiti accorciano le distanze con Volpicelli che al limite dell’area salta Mignanelli e calcia benissimo mettendo il pallone sotto alla traversa. Negli ultimi minuti del primo tempo il Modena prova a chiuderla con un paio di occasioni, la prima di Mignanelli dalla distanza e la seconda di Castiglia di testa, ma in entrambi i casi il pallone termina fuori dalla rete. Appena iniziata la ripresa, al 48’, Spagnoli si procura un rigore che un minuto più tardi viene trasformato da Luppi che la piazza a fil di palo, con Vitali che rimane praticamente immobile in mezzo alla porta. Continua a macinare gioco il Modena e al 68’ arriva la doppietta personale per Muroni che si aggiusta il pallone tra i piedi al limite dell’area e calcia poi forte sotto la traversa dove Vitali non può arrivare. Al 74’ Muroni salva sulla linea di porta un gol del Matelica che sembrava inevitabile. Nel finale gli ospiti chiedono due rigore che non vengono concessi

MODENA (4-3-3): Narciso 6; Mattioli 6.5 (78′ De Santis s.v.), Zaro 6.5, Pergreffi 7, Mignanelli 6; Castiglia 6.5 (78′ Davì s.v.), Gerli 6, Muroni 8 (86’ Corradi s.v.); Tulissi 6 (86’ Monachello s.v.), Spagnoli 6.5, Luppi 7 (91’ Gobbi s.v.). A disp.: Gagno, Chiossi, Varutti, Rabiu, Prezioso, Sodinha, Scappini. All.: Mignani

MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, De Santis, Zigrossi, Di Renzo; Calcagni, Bordo, Balestrero (66′ Franchi); Volpicelli, Moretti (80’ Fracassini), Leonetti (87’ Peroni). A disp.: Cardinali, Martorel, Magri, Maurizi, Pizzutelli, Ruani, Alberti. All.: Colavitto

ARBITRO: Sig. Pascarella di Nocera Inferiore

RETI: 3′ Pergreffi, 19′, 68’ Muroni, 28′ Volpicelli, 49′ Luppi (rig.)

NOTE: ammoniti Spagnoli, Zaro, Moretti, Mignani, Narciso, Gobbi.