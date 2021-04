Leo Shoes Modena-Allianz Milano 1-3, terzo ko su tre nella qualificazione Challenge Cup

Gara3, non c’è sosta per il volley, con i play-off scudetto in campo, c’è ancora tanto spazio per il torneo Challenge, competizione importante per i tanti giovani in vetrina in chiava coppe europea, essendo la Challenge la terza coppa europea del vecchio continente. Modena ha perso le prime due gare contro Ravenna, e Piacenza, e torna in campo oggi, sabato tre Aprile, giorno della Vigilia di Pasqua per la terza gara del torneo. Dopo la trasferta di Piacenza si torna al Pala Panini, e il prossimo avversario è di altissimo livello, cioè Milano roster in crescita, in Italia, ma non solo. I lombardi nella prima giornata hanno vinto al tie-break contro Padova, e nel secondo turno invece, un'altra vittoria, sempre al tie-break contro Cisterna. Modena-Milano sicuramente regalerà spettacolo, una partita vera! Gli arbitri della gara sono i signori Marco Zavater e Massimo Rolla. Sono numerosi gli ex di turno Ishikawa, Urnaut, Petric, Bossi, e Vettori. Curiosità singolare anche i due coach sono ex: Andrea Giani e Roberto Piazza.

Le formazioni

Modena 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 6) Sanguinetti, 17) Buchegger, 1) Rinaldi, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Milano 6) Sbertoli, 9) Patry, 11) Piano, 4) Kozamernik, 3) Basic, 7) Maar, 18) Pesaresi. Coach Roberto Piazza

Primo set 22-25 Milano: Patry inaugura la gara con un bel diagonale, 0-1 Milano. Sanguinetti pareggia i conti 1-1. Puntuale e incisivo al centro Piano, 2-2. Ancora a punteggio Matteo Piano 3-3, inizio di gara equilibrato. A segno Rinaldi e Buchegger tra le fila gialloblu 6-3 Modena. Il check nega l’ace a Petric 6-4, e Milano resta in scia. Un errore e un punto per Rinaldi 7-5, e Modena conduce. Errore a servizio di Stankovic 8-6, Modena. Invasione ospite su attacco al centro di Sanguinetti 10-7 Modena, che controlla Milano. Attacco vincente di Buchegger in banda 12-8 Modena. Errore a servizio di Patry, 13-9 Modena. Dopo un errore a servizio, un vincente per Buchegger 14-10 Modena. Pallonetto vincente di Tommaso Rinaldi 15-11 Modena. Rinaldi un paio di punti successivi non si ripete 15-13 Modena. Pipe imprecisa di Maar, Modena controlla Milano 17-13. Diagonale vincente di Maar, 18-15, Milano resta in scia ai gialloblu. Torna a pungere Petric in banda 19-16, Modena. Errore a servizio di Patry 20-18, Modena. Invasione di Stankovic in attacco 20-20, equilibrio nel finale di set. Doppio ace di Maar 20-22, Milano. Entra Gollini. Matteo Piano chiude un bellissimo scambio 21-23 Milano. Errore a servizio di Porro 22-24 Milano. Kozamernik mura Buchegger 22-25 Milano.

Secondo set 20-25 Milano: Petric inaugura il set con un bell’attacco in banda 1-0 Milano. Patry in banda 1-1. Errore a servizio di Petric 2-2. Ace di Patry 2-3 Milano, che conduce. Errore a servizio di Stankovic 3-4 Milano. Pipe vincente di Maar 4-5 Milano. Attacco vincente di Kozamernik 5-6, Milano. Attacco vincente per mezzo di una bella giocata di Christenson Buchegger accorcia 6-7, Milano. Petric pareggia i conti 7-7. Errore a servizio di Porro 8-8. Attacco vincente di Buchegger 10-9, Modena che conduce. Errore a servizio di Patry 11-10, Modena. Il check da punto a Sanguinetti 12-11 Modena. Matteo Piano pareggia i conti 12-12. Errore a servizio di Rinaldi 13-13. Attacco convincente di Buchegger 14-14. Basic spiazza la difesa gialloblu 14-15 Milano, che conduce. Errore a servizio di Kozamernik 16-16. Errore di imprecisione per Rinaldi 16-17, Milano. Rinaldi pareggia subito i conti 17-17. Errore di Maar in attacco 18-17 Modena, che torna a condurre. Rinaldi subisce un muro da Urnaut, 18-19 Milano, per un set ricco di ribaltoni da una parte e dall’altra. Pallonetto beffardo di Maar 19-20 Milano. Torna a punteggio tra le fila lombarde Basic 20-21, Milano. Ace micidiale di Sbertoli 20-22 Milano. Entrano Bossi e Gollini. Un paio di muri Milano ai danni di Buchegger e Petric 20-24. Si chiude il set con un punto di Kozamernik 20-25 Milano.

Terzo set 27-25 Modena: il terzo set si inaugura con un attacco out di Patry 1-0 Modena. Errore a servizio di Rinaldi 1-1. Il check segna out un servizio insidioso di Kozamernik 2-2. Attacco vincente al centro di Basic 2-4 Milano che conduce. Attacco di Patry vincente 4-5 Milano. Servizio a rete di Stankovic 4-6 Milano. Palleggio falloso di Christenson 4-7 Milano. Invasione gialloblu in attacco 6-8, Milano. Attacco scomposto di Petric 6-9 per merito del video check. Petric non sbaglia due volte, 7-9 Milano. Errore a servizio di Rinaldi 7-10 Milano che vuole scappar via nel set, e nell’incontro. Rinaldi murato da Piano 7-11 Milano, confusione gialloblu in tutti i fondamentali. Suona la carica Petric 8-11. Punto vincente di Buchegger 9-12 Milano, ma Christenson e compagni tornano ad incidere negli attacchi. Vincente di Petric 10-13 Milano. Pipe vincente di Maar 10-14 Milano. Entra Porro. Un paio di punti consecutivi di Buchegger che prende fiducia 12-15 Milano, che resta in controllo. Errore a servizio di Basic 13-16 Milano. Torna a pungere anche Petric 14-16, Modena resta in scia degli ospiti. Diagonale perfetto di Petric 15-18, Milano. Pallonetto sfortunato di Petric 15-18 Milano. Pipe vincente di Basic 16-20 Milano, che ha fretta di chiudere set e partita, ma Modena resta concentrato. Diagonale out di Buchegger 16-21 Milano. Si rifà subito Buchegger 17-21 Milano. Ace di Petric 18-21 Milano. Solo soletto Urnaut in pallonetto 18-22 Milano. Fallo ospite in palleggio 20-22 Milano, e Modena si avvicina. Rinaldi chiude un bellissimo scambio 22-23, Milano, con Modena in risalita. Modena si rimbocca le maniche e porta il set ai vantaggi 24-24. Bossi chiude un bellissimo scambio 26-25 Modena. Petric chiude il set sul 27-25 Modena.

Quarto set 24-26 Milano: con un attacco in banda Patry inaugura il set, 0-1 Milano. Errore a servizio di Buchegger, 0-2 Milano. Attacco vincente di Kozamernik 1-3 Milano, che conduce a inizio set. Muro vincente di Petric ai danni di Patry 3-3. Modena per merito di un paio di servizi di Buchegger conduce 5-3. Attacco impreciso gialloblu 5-5, e Milano riacciuffa la parità. Ace di Patry 5-6 Milano, che torna a condurre nel set. Ace di Petric 7-6 Modena. Pasticcio lombardo in palleggio 8-7 Modena, in crescita costante rispetto agli ospiti. Torna a punteggio Patry 9-8 Modena. Impreciso in pallonetto Buchegger 10-9 Modena, Milano resta in scia. Un paio di punti consecutivi di Basic 10-12 Milano, che torna a condurre, cercando di allungare. Errore a servizio di Sbertoli 11-13 Milano. Muro lombardo con Patry che annulla Petric 11-15 Milano. Diagonale vincente di Maar, 12-16 Milano che ha fretta di chiudere l’incontro. Torna a punteggio Maar 13-17 Milano. Entra Gollini. Errore a servizio di Patry 14-17 Milano. Torna a punteggio Tommaso Rinaldi in banda 15-18 Milano. Entra Porro. Ritrova coraggio Rinaldi, autore di una discreta prestazione 16-19 Milano. Ace di Christenson 19-19. Entra Karlitzek, che segna subito in banda 20-20. Elia Bossi pungente al centro 21-21, equilibrio assoluto. Ace gialloblu con Bossi 22-21 Modena. Matteo Piano mura Stankovic in una ghiottissima occasione gialloblu 22-23 Milano, che torna avanti. Si va ai vantaggi anche nel quarto set 24-24. Milano chiude il set sul 24-26 con un incisivo muro 24-26 Milano, e 1-3 finale.

Le pagelle

Modena 5

Christenson 5, Petric 6, Stankovic 5, Sanguinetti 5,5, Buchegger 6, Rinaldi 5, Grebennikov 5.

Sostituzioni

Porro 5,5, Gollini s.v, Bossi 5,5, Karlitzek s.v

Andrea Giani 5