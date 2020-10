Leo Shoes Modena-Allianz Milano, ecco come entrare domenica al Pala Panini

La Regione Emilia-Romagna ha concesso una deroga che consente l’entrata del 15% della capienza del pubblico al PalaPanini, che l’11 ottobre ospiterà il match di Superlega tra Modena e Milano: potranno quindi entrare 730 persone e non più 1216.

"Per il momento non abbiamo nessuna informazione sulla presenza di pubblico per le prossime gare del calendario e vi aggiorneremo non appena avremo notizie precise. Come sempre stiamo cercando di gestire l’ingresso degli abbonati nel modo migliore possibile per consentire a tutti voi di assistere al numero maggiore di partite: la suddivisione in gruppo BLU e gruppo GIALLO rimane valida", spiega la società in una nota.

"Il gruppo BLU ha già assistito alla partita del 27 Settembre contro Monza, le prossime partite saranno quindi dedicate al gruppo GIALLO anche se siamo costretti a dividerlo, per il momento, in due sottogruppi."

"Il primo sottogruppo ‘Gruppo GIALLO 1’ assisterà alla partita di Domenica 11 Ottobre, l’altro sottogruppo, in base alle future disposizioni governative e regionali, potrà assistere alla prossima partita in calendario".

Qui tutte le info necessarie: https://www.modenavolley.it/ news/modena-volley/modena-vs- milano-ecco-tutte-le-modalita- di-accesso-al-palapanini/