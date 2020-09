Leo Shoes Modena Volley-Vero Volley Monza 1-3 | Partenza infelice per i gialli

Delusione post supercoppa smaltita, per i ragazzi di coach Giani è già tempo di campionato. Domenica 27 settembre la prima giornata con Modena-Monza alle 18:00 al Pala Panini, con circa un migliaio di tifosi ammessi. I lombardi hanno un roster a disposizione sempre più in crescita nel collettivo, e sperano nella consacrazione definitiva per avvicinarsi alle "quattro sorelle" del volley italiano. Tanti ex di turno, Holt in primis, ma anche Orduna e Beretta: tanta qualità per coach Fabio Soli.

Gli arbitri della gara sono i signori Massimiliano Giardini e Marco Braico

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 19) Lavia, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Monza: 5) Orduna, 1) Lagumdzija, 11) Galassi, 12) Holt, 4) Dzavoronok, 7) Sedlacek 6) Federici. Coach Fabio Soli

Primo set 20-25 Monza: Stankovic inaugura la gara con un pallonetto 1-0 Modena. Sedlacek pareggia i conti 1-1. Karlitzek ha la meglio sul muro lombardo, ma viene stoppato dal video check 3-3. Partita comincia in equilibrio e qualche errore di troppo 4-4. Karlitzek si impegna ma trova il secondo errore 5-4 Monza. Karlitzek si rifà subito 5-5. Lavia impreciso nella sua zona di competenza 6-5 Monza. Lavia murato da Lagumdzija 5-7 ai danni di Christenson e compagni. Dzavoronok errore in battuta 7-7. Mazzone non concretizza, ma ci pensa Holt 11-8 Monza. Christenson mura l’attacco ospite 11-10 Modena si riavvicina a Monza. Lavia due punti a segno di fila 12-12. Monza continua a giocare una buona pallavolo 12-15 al Pala Panini. Lavia punto in pallonetto 14-16 Modena non molla. Dzavoronok errore a servizio 15-17 Monza. Entrano Sala e Vettori. Galassi pasticcia in attacco 16-18 Monza. Holt muro decisivo 16-20 per i lombardi che hanno fretta di chiudere il primo set. Modena distratto ancora 17-21 Monza in gran scioltezza. Monza chiude una bella difesa con Dzavoronok 23-18 per i lombardi. Prima occasione set sciupata per Monza 20-24. Lagumdzija chiude il primo set 20-25 nel Tempio del Volley.

Secondo set 25-23 Modena: Lavia errore al servizio 0-1 Monza. Galassi replica a Lavia 1-1. Stankovic ace vincente 2-1 Modena. Mazzone punto vincente al centro 3-2 Modena. Sedlacek murissimo su Mazzone, ma Modena va subito sul 4-4 per merito del video check. Tre punti firmati Holt- Lagumdzija 5-6 Monza. Stankovic solo soletto vincente 7-8 Monza. Errore Karlitzek in attacco 7-9 Modena in netta difficoltà. Petric punto d’orgoglio 8-9 Monza. Orduna batte out 10-9 ai danni di Modena. Karlitzek pesta la riga in attacco 11-10 Monza. Monza ha la meglio a muro sui gialloblu 10-13 per i lombardi. Lagumdzija ace vincente 12-15 Modena in gran difficoltà nel tutto il collettivo. Lagumdzija autore di una partita imperiosa Monza ha fretta di chiudere il secondo set. Petric a segno 15-17 Monza, Christenson e compagni provano a stare in corsa. Entra Bossi. Stankovic ace vincente 17-17 e pari acciuffato. Monza accusa l’ace con un paio di errori 18-18. Karlitzek ace vincente 20-18 Modena. Lagumdzija errore in attacco 21-18 Modena. Christenson a segno 22-19 Modena. Holt ace vincente 22-21. Invasione a rete ai danni di Monza 23-21 Modena. Errore a servizio di Monza 25-23.

Terzo set 23-25 Monza: Bossi in campo dal primo punto. Sedlacek ha la meglio su Karlitzek 1-1. Petric da fermo rialza la testa 2-1 Modena. Petric si ripete 3-1 Modena. Christenson e compagni cominciano alla grande il terzo set 4-2 Modena. Errore di Lagumdzija in attacco 5-2 Modena. Karlitzek errore grossolano in attacco 6-3 Modena. Monza rialza la testa tornando sul 6-6 a inizio set. Stankovic ace vincente 9-7 Modena, che prova a scappar via nel set. Ace di Holt 9-9, parità perfetta. Holt batte out 10-10. Karlitzek mura Lagumdzija, e un altro punto successivo 12-10 Modena. Pallonetto lombardo 13-12 Modena. 15-14 murissimo ai danni di Lagumdzija. Muro di Holt su Lavia 15-15 set in equilibrio, con qualche calo di energia in generale. Karlitzek non punge in attacco 16-16. Ace lombardo, Petric non può nullo 16-18 Monza. Holt errore a servizio 18-19 Monza. Errore lombardo in attacco 20-20 sul finale di set. Errori di distrazione per parte 21-21. Karlitzek ancora a punteggio 22-23 Monza. Petric in pallonetto 23-23. Holt mura Petric 23-25 Monza torna in vantaggio 1-2 per i ragazzi di Fabio Soli.

Quarto set 22-25 Monza: Lavia inaugura il quarto set con un ace 1-0 Modena. Errore Monza subito 2-0 gialloblu. Karlitzek a segno il quarto set parte con un positivo 3-0. Lagumdzija ha la meglio su Petric 4-2 Modena. Stankovic subito a punteggio 5-2. Monza si rifà sotto 5-4 per Christenson e compagni. Stankovic a punteggio 7-5 Modena, che vuole arrivare al tie-break. Lagumdzija attacco vincente 8-6 Modena. Lavia vincente 9-8 Modena, dopo due punti degli ospiti. Modena conduce per merito di un errore a servizio di Monza 10-9 per i canarini. Errore di Karlitzek 10-11 Monza. Karlitzek gran punto in schiacciata 11-12 Monza. Stankovic murato da Beretta, Monza ha fretta di chiudere l’incontro. Modena in tilt 11-15 lombardo, in stato di grazia. Modena prova ad acciuffare gli ospiti arrivando sul punteggio di 13-15 Monza. Lavia ha la peggio sulla difesa lombarda 14-17 Monza. 16-17 Monza perde l’occasione di scappar via, video check a favore di Modena. Si va verso la fine del set, Petric non riesce a ricevere l’attacco ospite 18-20 Monza. Lagumdzija comodo comodo segna il 18-22 per i suoi, verso la fine dell’incontro. 19-23 Monza, Modena un po’ distratto. Karlitzek a segno per provare il tie-break 21-23 Monza. Errore a servizio Karlitzek 21-23 Monza match point lombardo. Petric errore a servizio 22-25 e Monza che vince da tre punti al Pala Panini, si parte con l’appiglio sbagliato.

PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5,5, Stankovic 5,5, Mazzone 5, Karlitzek 5,5, Lavia 6, Grebennikov 5,5.

INGRESSI: Sala s.v, Vettori 6, Bossi 5,5, Iannelli s.v

Andrea Giani: 5