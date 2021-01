Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 3-0 | I gialli volano alle Finali di Coppa Italia

Si prova a salvare il salvabile. Modena dopo una regular season molto deludente per usare un eufemismo, si consola con una buona prima bolla Champions, in attesa della seconda nel mese di febbraio, con un occhio alle Finali di Coppa Italia. Ultimo ostacolo prima di arrivare al weekend di Casalecchio è il Monza dell’ex gialloblu Maxwell Holt. Modena-Monza si gioca oggi alle ore 20:30 al Pala Panini. In campionato Modena attualmente si trova al settimo posto a ventotto punti totali, mentre il club lombardo si trova quinto a trenta tre punti. Gli arbitri della gara sono i signori. Simone Santi e Marco Braico. Ex di turno Orduna, Holt e Beretta.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani.

Monza: 5) Orduna, 1) Lagumdzija, 13) Beretta, 11) Galassi, 4) Dzavoronok, 10) Lanza, 6) Federici. Coach Massimo Eccheli.

Primo set 28-26 Modena: Lanza ha la meglio su Daniele Lavia 0-1 Monza. Mazzone viene murato al centro 0-2. Vettori mura l’attacco di Dzavoronok 1-3 Monza. Beretta determinante al centro 2-4 Monza. Vettori ancora a segno per i gialloblu 3-4. Galassi vincente al centro 4-6 Monza. Daniele Lavia pareggia i conti 6-6. Mazzone preciso e puntuale al centro 7-7. Monza commette fallo in fase difensiva 8-8. Petric ha la meglio sul muro ospite 9-10, Modena resta in scia. Petric diagonale senza sbavature 11-11. Beretta batte a rete 13-12 Modena. Daniele Lavia torna a punteggio 14-13 Modena. Monza torna in vantaggio al termine di uno scambio indeciso 14-15. Pipe sontuosa di Petric, Modena torna avanti 16-15. Lavia in banda puntuale e preciso 17-16 Modena. Dzavoronok murato da Luca Vettori 18-16 Modena. Mazzone micidiale al centro 19-17 Modena. Mazzone ace vincente 20-17 Modena. Pipe vincente di Filippo Lanza 21-18 Modena. Lagumdzija in pallonetto vincente accorcia le distanze 22-20 Modena. Erroraccio di Luca Vettori, Monza passa avanti 22-23. Lavia pareggia i conti 23-23. Galassi manda le squadre ai vantaggi 24-24. Lavia annulla il primo set-point lombardo 26-26. Entra Karlitzek. Daniele Lavia chiude il primo set 28-26 Modena.

Secondo set 25-17 Modena: Daniele Lavia inaugura il secondo set in pipe 1-0 Modena. Mazzone ace vincente 2-0. Errore d’imprecisione di Petric 2-2. Petric si rifà subito 3-3. Ace di Luca vettori 5-3 Modena, che conduce. Petric ancora determinante in attacco 6-3. Christenson mura l’attacco di Lanza 7-3 Modena, che vuole scappar via. Daniele Lavia in attacco 13-7 Modena. Muro vincente di Galassi 14-8 Modena, ma i lombardi restano in scia. Doppio ace di Galassi 14-11. Grande diagonale di Luca Vettori 16-11 Modena. Daniele Lavia ace vincente 17-11 Modena. Monza con un pallonetto di Lagumdzija, e Modena pasticcia un po’ 18-13 Modena. Stankovic vincente al centro 21-19 Modena. Petric micidiale in pipe 22-15 Modena. Entra Karlitzek. Entra Rinaldi. Subito a segno Tommaso Rinaldi 24-16 Modena. Rinaldi chiude il secondo set sul 25-17.

Terzo set 26-24 Modena: Il terzo set parte con un punto Modena ed un errore a servizio dei padroni di casa 1-1. Errore di Orduna a servizio 3-2 Modena, che conduce a inizio set. Attacco vincente di Luca Vettori, 5-2 Modena. Fallo in pipe per Monza 7-3 Modena. Stankovic incisivo al centro 8-4 Modena. Mazzone murato da Galassi 8-6 Modena. Vettori murato da un Galassi in stato di grazia 9-7 Modena. Errore a servizio di Galassi 11-9 Modena. Grande schiacciata per Vettori 12-10. Ace di Vlad 12-12. Ottimo Lavia fino al preciso Stankovic al centro 14-12 Modena. Doppio ace Petric 16-12 Modena, che torna a condurre con maggior tranquillità. Diagonale vincente di Lanza 17-14 Modena, ma gli ospiti non demordono e restano in scia. Lanza pesta la riga a servizio 19-15 Modena. Vettori mura l’attacco di Monza 20-15 Modena, che ha fretta di staccare il pass per le Finals. Galassi errore a servizio 21-17 Modena. Lanza pipe vincente 21-18 Modena. Lavia pipe vincente 22-19 Modena. Ace ed un errore per Vlad dal servizio 23-22 Modena. Dzavoronok errore a servizio 24-23 Modena, match point. Errore Rinaldi, si va ai vantaggi 24-24. Ace di Christenson che chiude la gara 26-24, Modena affronta quindi Civitanova in semifinale.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Petric 7, Stankovic 6,5, Mazzone 6,5, Lavia 6,5, Vettori 7, Grebennikov 6,5.

INGRESSI: Karlitzek 6, Rinaldi 6,5

Andrea Giani 6,5