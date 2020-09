Modena-Monza, 1216 spettatori al Pala Panini. Tocca al "gruppo blu"

Modena-Monza, la prima di campionato si gioca domenica 27 settembre alle 18:00 al Pala Panini. Modena amareggiato per l'uscita dalla Supercoppa italiana ha trasformato le sensazioni negative in energie positive e il campionato partirà con una partita tosta. Monza ha dalla sua diversi ex gialloblu, Holt in primis, e Filippo Lanza neo acquisto.

Il Pala Panini domenica potrà ospitare 1216 spettatori, circa come contro Perugia. Notizia di vitale importanza, per il Tempio, per Modena, per la Leo Shoes, ma soprattutto per i giocatori e per la società. Ecco le indicazioni ufficiali per come poter supportare Christenson e compagni in massima sicurezza:

Come faccio a sapere quando posso entrare al PalaPanini?

Se hai un abbonamento in CURVA GHIRLANDINA verifica il codice di transazione (CODICE TRAN) sul retro della tua tessera abbonamento.

Cercalo nella tabella che puoi scaricare (pdf scaricabile). Scopri se potrai entrare con il GRUPPO GIALLO o con il GRUPPO BLU: se fai parte del gruppo BLU Domenica 27 Settembre potrai accedere alla partita.

Se hai un abbonamento in GRADINATA / DISTINTI / PARTERRE / TRIBUNISSIMA verifica SETTORE e NUMERO DI POSTO, cercalo nella tabella che puoi scaricare (pdf scaricabile). Scopri se potrai entrare con il GRUPPO GIALLO o con il GRUPPO BLU: se fai parte del gruppo BLU Domenica 27 Settembre potrai accedere alla partita.

A quali partite posso assistere?

Le partite, incluse quelle di Champions League, sono state raggruppate in due pacchetti equilibrati per importanza dei match e distribuite nel corso della stagione sportiva.

GRUPPO GIALLO GRUPPO BLU 27.09 MV-MONZA 11.10 MV-MILANO 18.10 MV-PIACENZA 01.11 MV-LUBE 15.11 MV VERONA 18.11 MV- KEMEROVO 06.12 MV-VIBO 13.12 MV-RAVENNA 27.12 MV-TRENTO 10.01 MV-PADOVA 20.01 MV-ROESELARE 24.01 MV-PERUGIA 10.02 MV-VARSAVIA 14.02 MV-CISTERNA

Come faccio a ritirare il mio segnaposto?

I segnaposti potranno essere ritirati dagli abbonati muniti di abbonamento, presso gli uffici di Modena Volley:

Sabato 26 Settembre dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Domenica 27 Settembre dalle 10,30 alle 14,00

Posso ritirare anche il segnaposto di altri abbonati?

E’ possibile ritirare più segnaposti solo se in possesso di tutte le tessere abbonamento.

In quale posto sarò seduto?

Le norme di distanziamento di 2 metri tra una persona e l’altra ci costringono ad una disposizione temporanea dei posti, quindi difficilmente occuperete lo stesso posto e forse neppure lo stesso settore che avete stampato sul vostro abbonamento.

Il posto che occuperete sarà scritto sul segnaposto nominativo che vi servirà per entrare Domenica 27 Settembre e quello sarà il vostro posto fino a nuove disposizioni sulla capienza.

Cosa mi serve per entrare?

Per avere accesso al PalaPanini, dovrete presentarvi all’ingresso con la tessera abbonamento, con il segnaposto stampato e l’autodichiarazione no Covid (che troverete sul segnaposto) compilata e firmata.

Posso cambiare il mio posto?

I posti sono assegnati e nominativi. Le stringenti regole anti-Covid e i tempi strettissimi ci impediscono di modificare la disposizione dei posti.

Posso cambiare il mio gruppo da blu a giallo o viceversa?

Purtroppo no, i 2040 abbonati sono stati divisi in due gruppi numericamente uguali, basandosi anche sulle richieste di entrata in gruppo ricevute dagli abbonati a metà agosto (gruppi formati al massimo da 4 persone)

Qui https://www.modenavolley.it/ biglietti/regole-in-covid-19/ trovate tutte le norme di comportamento da tenere