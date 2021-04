Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-1, aspettando gli altri risultati

Settima e ultima giornata del torneo con vista Challenge Cup. Si gioca oggi, di domenica diciotto Aprile alle ore 18:00 al Pala Panini, Modena-Padova. Fin qui è stato un torneo importante per le squadre partecipanti in chiave turn-over, ma non solo. Vetrina di alto livello per i più giovani, e per quelli che hanno avuto meno spazio, in cerca di conferme, e/o nuove squadre. In casa gialloblu ottime prestazioni di Rinaldi, Porro e Sanguinetti, ma anche Bossi e soprattuto Buchegger in grande spolvero. Modena dopo un inizio di torneo complicato ha via via preso il ritmo e, in caso di vittoria del torneo, aumenterebbe enormemente l’entusiasmo, già alle stelle, visto il ritorno di Ngapeth associato a quello di Bruno, secondo rumors di mercato. Un cammino molto simile anche per Padova, che vuole fare bella figura, giocando senza strani pensieri per la testa nel Tempio del Volley, sempre location affascinante, nonostante le porte chiuse. Gli arbitri della partita sono i signori Massimiliano Giardini e Massimo Florian. Nessun ex di turno.

Le formazioni

Modena

11) Christenson, 4) Petric, 6) Sanguinetti, 18) Mazzone, 14) Vettori, 1) Rinaldi, 10) Grebennikov Coach Andrea Giani.

Padova 15) Tusch, 17) Casaro, 18) Canella, 10) Volpato, 12) Bottolo, 4) Merlo, 3) Gottardo Coach Jacopo Cuttini.

Primo set 25-20 Modena: la partita comincia con un errore a servizio di Volpato 1-0 Modena. Bottolo pareggia i conti 1-1. Errore di Luca Vettori a servizio 2-2. Vincente al centro tra le fila veneto con Canella 3-3. Vincente in banda di Casaro 4-5 Padova. conduce. Volpato ha la meglio su Sanguinetti 5-6 Padova. Muro vincente di Petric ai danni di Casaro 7-6 Modena, per un inizio di gara divertente. Attacco in grande stile di Bottolo 8-9 Padova. Vincente di Petric, e Modena sorpassa i padovani 10-9. Invasione di Daniele Mazzone in fase offensiva, 11-11. Errore grossolano di Vettori in attacco 11-13 Padova. Volpato chiude un bellissimo scambio 12-15 Padova, che controlla gli emiliani. Tommaso Rinaldi mette a segno un pallonetto vincente 13-15 Padova. Sanguinetti vincente al centro 14-16, Modena resta in scia. Errore a servizio di Volpato 15-17 Padova. Un ace e un errore a servizio per Porro 16-18 Padova. Errore in banda per l’attacco veneto, Modena pareggia i conti 18-18. Tommaso Rinaldi murato dalla difesa ospite 19-19. Doppio ace di Petric 22-19 Modena. Rinaldi in grande stile 22-19 Modena, che ha fretta di chiudere il primo set. Invasione in attacco Padova, 25-20 Modena.

Secondo set 25-20 Modena: Casaro inaugura il set, 0-1 Padova. Luca Vettori pareggia i conti 1-1. Ace di Porro 2-1 Modena. Rinaldi grande pipe sicuro di sé 3-1 Modena, che vuole scappar via. Muro di Petric ai danni di Casaro 4-2 Modena. Modena approfitta di alcuni errori veneti 7-2 gialloblu. Vettori in banda incisivo 8-3 Modena. Ace micidiale di Daniele Mazzone 10-4 Modena. Primo tempo imperioso di Sanguinetti 11-5 Modena. Torna a punteggio Luca Vettori in banda 13-8 Modena. Ace di Bottolo 14-10 Modena, Padova resta in scia. Vincente in banda per Wlodarczyk 15-12 Modena. Si ripete lo stesso attaccante veneto, ma è impreciso 17-12 Modena, con i gialloblu che hanno fretta di chiudere il set. Ancora a punteggio il neo-entrato Wlodarczyk 18-13 Modena, Padova rimane in scia. Entra Gollini per Modena. Errore a servizio di Daniele Mazzone 19-14 Modena. Vincente al centro di Christenson con un gioco di prestigio 20-15 Modena. Rinaldi incisivo in banda 21-16 Modena. Petric non arriva a un bell’attacco veneto 22-18 Modena, ma Padova rimane in scia di Christenson e compagni. Muro comodo comodo per merito di Mazzone, 25-20 Modena.

Terzo set 22-25 Padova: errore a servizio di Casaro, 1-0 Modena. Pallonetto vincente di Petric 2-0 Modena. Errore in diagonale per demerito di Petric 2-2. Pallonetto vincente di Casaro 3-3 si gioca punto-punto a inizio set. Vincente di Casaro in grande spolvero 3-4 Padova. Errore in attacco di Sanguinetti 5-5. Errore di Bottolo in fase offensiva 7-5 Modena, che vuole scappar via nel set. Pipe di Tommaso Rinaldi 8-6 Modena. Risponde Bottolo in pipe 8-7, Padova resta in scia. Errore grossolano veneto, 11-7 Modena, che controlla Padova. Attacco imperioso di Wlodarczyk che chiude un bellissimo scambio 11-9 Modena. Vettori allunga immediatamente le distanze 12-9 Modena. Ancora a punteggio Tommaso Rinaldi in pipe 13-10 Modena. Attacco vincente in banda di Casaro 13-12 Modena. Si ripete Casaro in banda 14-12 Modena, ma Padova non demorde, e punta ad allungare la partita. Vincente in banda di Bottolo 15-14 Modena. Canella chiude un ottimo primo tempo, 15-15 parità a metà set. Pasticcio gialloblu al centro 15-17 Padova che sorpassa Modena. Entra Karlitzek. Ace di Bottolo 15-19 Padova, che controlla Christenson e compagni. Muro di Sanguinetti ai danni di Bottolo 17-19 Padova. Chiude Sanguinetti al centro un’azione strepitosa, 18-20 Padova. Muro di Petric che chiude un’altrettanta azione spettacolare 20-21 Padova. Invasione di Rinaldi sull’attacco di Stern 21-23 Padova. Stern chiude il terzo set 22-25 Padova.

Quarto set 25-21 Modena: la partita inizia con un attacco veneto, risposto da Luca Vettori in banda 1-1. Mazzone al centro preciso e puntuale 2-2. Errore a servizio ospite 3-3, si gioca punto-punto a inizio set. Ancora a punteggio Mazzone 4-4. Ace micidiale di Daniele Mazzone 5-4 Modena. Errore a servizio di Christenson 6-6. Errore in fase offensiva di Padova, 8-6 Modena, che conduce a inizio set. Wlodarczyk a punteggio 8-8. Mazzone viene murato al centro per merito di Vitelli, 9-10 Padova. Pareggia i conti Luca Vettori, in grande spolvero. Errore a servizio di Daniele Mazzone 12-12. Errore a servizio di Bottolo 13-13. Ace micidiale di Christenson 14-13 Modena. Ancora a punteggio Wlodarczyk 15-15. Errore in banda di Bottolo 17-16 Modena. Si rifà immediatamente Bottolo 17-17. Sblocca la parità assoluta nel set Vettori in banda, per il 19-17 Modena. Errore al centro di Canella 20-17 Modena. Entra Estrada per i gialloblu. Errore a servizio di Wlodarczyk 21-19 Modena. Ace micidiale di Daniele Mazzone 22-19 Modena. Gioco di prestigio di Tusch 23-20 Modena. Errore a servizio di Bottolo 25-21 Modena.

Le pagelle

Modena 6,5

Christenson 6,5, Petric 7, Sanguinetti 6, Mazzone 7, Vettori 6,5, Rinaldi 6,5, Grebennikov 6

Ingressi

Porro 6,5, Gollini 6, Karlitzek s.v, Estrada s.v

Andrea Giani 6,5