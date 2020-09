Modena Volley, via al ritiro degli abbonamenti. Anche in formato multimediale

Ormai manca davvero poco all'avio della Superlega di volley: con la rosa di Modena completa e i calendari stilati, si attende solo l'inizio delle ostilità. Le tessere, in attesa di conoscere quante e come possano accedere al Pala Panini (in massima sicurezza), si potranno ritirare da mercoledì nell'atrio del Tempio del Volley.

La consegna delle tessere e della card con i codici di Eleven Sport, per seguire i match in streaming, avverrà presso l’ingresso dell’atrio più vicino al bar, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 19.

Gli abbonati dovranno necessariamente portare la ricevuta in formato cartaceo (se è arrivata per mail da vivaticket è fondamentale che venga stampata).

Per agevolare una distribuzione che favorisca il distanziamento e il mantenimento del protocollo Covid-19 sono favoriti i ritiri cumulativi: gli abbonati dovranno presentarsi con tutte le ricevute relative agli abbonamenti che intendono ritirare.

Tutte le informazioni pratiche per usufruire del codice Eleven Sports sono disponibili su https://www.modenavolley.it/ biglietti/elevensports

Come utilizzare il Codice di abbonamento ad Eleven Sports?

Riceverete una tessera che riporta il codice unico e non duplicabile che vi consentirà di assistere per un anno a tutte le partite di Credem SuperLega e a molto altro. Per usufruire del vostro abbonamento dovrete fare alcuni semplici passaggi direttamente su elevensports.it. Li abbiamo qui riassunti per vostra chiarezza: