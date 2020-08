Le impressioni di Moritz Karlitzek: "Sono felicissimo di essere qui"

Moritz Karlitzek, neo schiacciatore, già conosciuto da Andrea Giani nella nazionale tedesca, si è subito ambientato a Modena e ha tanta voglia di scendere in campo con i suoi nuovi compagni. Nato ad Hammelburg nel '96 ha debuttato nella squadra della sua città nel 2014, per poi farsi le ossa con classica gavetta. Nel 2019/2020 la prima recente esperienza in Italia, a Latina, approda quindi a Modena per merito di coach Giani, sperando che possa togliersi delle belle soddisfazioni in una squadra totalmente rinnovata.

Ecco le dichiarazioni di Moritz Karlitzek : “Mi trovo molto bene a Modena e sono felicissimo di essere qui, ho dei grandi compagni che sono anche grandi uomini. Conoscevo bene Coach Giani, allenatore con cui mi trovo alla grande. Gli allenamenti a gruppi di 3 o 4 non erano semplici, ora possiamo farli in modo “normale” e siamo molto felici. Modena è una squadra fatta di grandi giocatori, un mix di giovani e grandi campioni, lavoriamo ogni giorno per trovare il nostro gioco. Ho tantissima voglia di scendere in campo, con Christenson mi trovo benissimo, mi da consigli per migliorarmi, sarà bellissimo giocare insieme. Il nostro pubblico? Sarebbe molto bello averlo al nostro fianco quando scenderemo in campo, ora ci prepariamo al meglio per la sfida con Perugia del 13 settembre, sarà una grande emozione”.