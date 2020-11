Modena Perugia 0 - 1 | I canarini non trovano il gol, decide Murano

Comincia bene la partita dei canarini che sembrano poter fare male al Perugia. Sbaglia qualcosa il Modena, sopratutto davanti alla porta nei primi minuti, ma il gioco è nelle sue mani. Quando si sbaglia e non si approfitta delle occasioni spesso succede di venire puniti e così al 24’ gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il colpo di testa di Murano che salta più in alto di tutti. Serve poi una grande uscita di Gagno su Melchiorri al 31’ quando il portiere toglie il pallone dai piedi dell’avversario. Reagisce poi il Modena che si trova al 37’ ad avere una grande occasione per pareggiare con Muroni che completamente solo nell’area piccola calcia alle stelle. Nella ripresa parte ancora forte il Modena al 47’ Zaro calcia a botta sicura ma tira praticamente addosso a Fulignati da posizione defilata e si dispera. E’ quasi solo il Modena a giocare, in particolare con Sodinha, entrato nella ripresa, che cerca in tutti i modi di trovare un varco nella difesa avversaria, ma non riesce a trovare lo spunto giusto. Al 68’ ci prova Prezioso, ma il suo tiro termina fuori. L’ultimo tentativo per gli uomini di Mignani è all’89’ quando Sodinha crossa per Pergreffi che colpisce male e Fulignati può bloccare senza problemi. Finisce con il Modena in avanti il match del Modena che perde immeritatamente.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6, Zaro 6, Pergreffi 6, Varutti 6.5 (80′ Mignanelli s.v.); Muroni 6, Gerli 6, Castiglia 6 (55′ Prezioso 6.5); Laurenti 6 (46′ Sodinha 6.5); Scappini 5.5 (80′ Abiuso s.v.), Spagnoli 5.5 (55′ Monachello 5.5). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Mattioli, Stefanelli, Milesi, Davì. All.: Mignani

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco; Elia (65′ Cancellotti), Sounas, Moscati, Dragomir (75′ Vanbaleghem), Crialese (75′ Favalli); Melchiorri (83′ Konate), Murano (65′ Bianchimano). A disp.: Bocci, Baiocco, Tozzuolo, Lunghi. All.: Caserta

ARBITRO: sig. Rutella di Enna

RETI: 24′ Murano

NOTE: ammoniti Dragomir, Varutti, Zaro, Crialese, Spagnoli, Monaco.