Leo Shoes Modena-Sir Safety Perugia 1-3 | Ennesima sconfitta per i gialli negli scontri diretti

Non c’è tregua per questo gennaio intensissimo in casa Leo Shoes: dopo il ko di Milano subito per 3-2 giovedì scorso, Christenson e compagni tornano subito in campo al Pala Panini. Si gioca oggi di domenica ventiquattro gennaio Modena-Perugia, gara valida per la nona giornata di ritorno. Sicuramente sarà una sfida importante, per far crescere il livello del gruppo in vista di un rush finale tra Coppa Italia, play-off e Champions League, senza stare a pensare agli inevitabili rumors di mercato. Gli umbri sono reduci da un netto 0-3 a Ravenna, e da un ottimo 3-1 contro Milano. In classifica i padroni di casa sono al settimo posto a ventotto punti in campionato, mentre Leon e compagni sono in vetta a quota quarantanove punti. Gli arbitri della gara sono i signori Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello. Gli ex di turno sono Travica e Petric.

Le formazioni

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Perugia_ 4) Travica, 5) Ter Horst, 2) Ricci, 11) Solè, 9) Leon, 17) Plotniskiy, 13) Colaci. Coach Vital Heynen

La gara

Primo set 25-23 Modena: inaugura l’incontro un attacco al centro di Ricci 0-1 Perugia. Ter Horst mura Lavia 0-2. Ace di Plotniskiy, 0-3 Perugia. Vettori mette a segno il primo punto gialloblu 1-3. Mazzone incisivo al centro 2-4. Lavia convincente in diagonale 3-5 Perugia. Christenson servizio out 4-6 Perugia. Strepitoso diagonale vincente di Leon 5-7 per gli umbri. Luca Vettori batte a rete 6-8 Perugia. Puntuale e preciso Ricci al centro 7-9 Perugia. Lavia chiude un bellissimo scambio con un bel pallonetto 9-9. Stankovic serve a rete 10-10, per un inizio di set equilibrato. Leon distratto in diagonale 12-11 Modena. Lavia vincente in attacco 13-11, conduce Modena. Leon serve a rete 15-13 Modena. Mazzone serve out 16-14 Modena. Petric vincente in attacco 17-14 Modena. Stankovic vincente al centro 18-15 Modena. Plotniskiy errore a servizio 19-16 Modena. Entra Karlitzek. Subito ace del numero tredici gialloblu 20-16 Modena. Attacco in diagonale di Leon, ma il check da il punto a Modena 21-16. Leon attacco vincente 21-18, con gli ospiti che restano in scia. Distratto Leon in fase offensiva 22-19 Modena. Decisivo e determinato Vettori in banda 23-20 Modena. Petric pasticcia in attacco 23-22 Modena. Entra Buchegger. Lavia chiude il primo set 25-23 Modena.

Secondo set 21-25 Perugia: Luca Vettori inaugura il secondo set con un diagonale out 0-1 Perugia. Stankovic rimedia al centro 1-1. Solè chiude un bello scambio 1-3 Perugia. Ace di Ter Horst 1-4 per gli ospiti. Leon annienta Grebennikov 2-6 Perugia. Petric sciupa un’occasione importante 3-8 Perugia che conduce con ampio divario. Ter Horst micidiale al centro 4-9 per Leon e compagni. Pallonetto vincente di Leon, nulla può la difesa emiliana 5-11 Perugia. Vettori tra i più pimpanti della Leo Shoes 6-11 Perugia. Un altro punto modenese firmato Daniele Lavia 7-11. Bellissimo scambio chiuso da Vettori in banda 8-12 per gli umbri. Errore di imprecisione di Stankovic al centro, 9-13 Perugia. Ter Horst ha la meglio sul muro gialloblu 9-15 Perugia. Vincente di Solè al centro, 11-16 Perugia. Ancora al centro vincente Solè 12-17 per i perugini. Entra Porro. Diagonale perfetto di Leon 13-18 Perugia. Ace di Luca Vettori che accorcia 15-18 Perugia. Grande pallonetto vincente di Petric 16-19 Perugia. Punto di Karlitzek su un’indecisione ospite 18-21 Perugia. Vettori decisivo in banda 19-21 Perugia, Modena non demorde. Primo tempo vincente di Daniele Mazzone per Modena 20-22 Perugia. Karlitzek errore a servizio 20-23 Perugia. Mazzone ancora al centro 21-24 Perugia. Errore a servizio di Mazzone 21-25 Perugia.

Terzo set 18-25 Perugia: Leon vincente in banda 0-1 Perugia. Modena ace Karlitzek 2-1. Plotniskiy sciupone in banda 3-1 Modena. Plotniskiy errore dal servizio 4-2 Modena. Ace di Mazzone su Leon 5-2 Modena. Bellissima pipe di Karlitzek 6-4 Modena. Ace Ter Horst 6-6 di un bellissimo inizio di set. Luca Vettori serve out 7-7. Perugia torna a condurre per merito di un muro incisivo 7-9. Erroraccio in attacco gialloblu 8-10 Perugia. Entra Rinaldi. Invasione di Vettori in fase difensiva 8-12 e i perugini hanno fretta di scappar via. Karlitzek decisivo in banda 10-13 Perugia. Errore a servizio di Travica 11-14 Perugia. Plotniskiy pesta la riga, Modena resta in scia, 12-15 Perugia. Solè chiude uno scambio un po’ pasticciato 12-18 Perugia. Leon solo soletto ancora a punteggio 12-19 per gli umbri. Vettori murato da Solè 12-20 Perugia. Punto sul muro ospite di Rinaldi 13-20. Ace micidiale di Vettori 14-20 Perugia. Solè diagonale micidiale 15-21 Perugia. Ace di Rinaldi 17-21, Modena resta in scia. Vettori continua a macinare punti 18-23 Perugia. Entra Porro. Ricci chiude il set 18-25 Perugia.

Quarto set 21-25 Perugia: Ricci inaugura il set 0-1 Perugia. Karlitzek pareggia i conti 1-1. Leon chiude un energico scambio 2-3 Perugia. Lavia servizio out 3-4 Perugia. Errore a servizio di Leon 5-5 Karlitzek ancora determinante 6-6. Lavia ha la meglio sul muro umbro 7-6 Modena. Erroraccio di Luca Vettori che colpisce l’asticella 7-8 Perugia. Si rifà subito Vettori 8-8. Ennesimo punto di Vettori, 9-9. Errore di imprecisione di Karlitzek 10-11 Perugia. Attacco vincente di Leon 11-13 Perugia. Ace di Leon 11-14 con i perugini che hanno fretta di chiudere la gara. Diagonale di Luca Vettori il check assegna il punto a Perugia 12-15. Plotniskiy pallonetto vincente 13-17 Perugia. Entra Porro. Lavia murato dalla difesa perugina 14-18. Ace micidiale di Plotniskiy 14-19 Perugia. Si ferma in attacco Vettori murato dalla difesa ospite, 14-20 Perugia. Rinaldi a punteggio 15-20. Ter Horst impreciso in diagonale 17-21, Modena non molla. Ace di Rinaldi 18-21. Travica solo soletto 18-23 Perugia. Perugia spreca un paio di match point 20-24. Attacco al centro di Solè, il check assegna il punto agli umbri 21-25 Perugia che espugna il Pala Panini con una vittoria da tre punti.

Le pagelle

Modena 5

Christenson 5, Petric 5, Stankovic 5, Mazzone 5,5, Lavia 5, Vettori 6,5, Grebennikov 5.

SOSTITUZIONI: Karlitzek 6,5, Buchegger s.v, Porro 5,5, Rinaldi 6,5

Andrea Giani 5