Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 3-0 | Partita perfetto contro un avversario tostissimo

Andata dell’euroderby; si gioca per il quarto di Champions League di volley maschile. Dopo una qualificazione ottenuta in modo molto fortunoso Modena prova a rendere interessante una stagione complicata, con il quarto di Champions che si giocherà al meglio delle due sfide, nella formula andata-ritorno, contro Perugia. La gara di andata si gioca oggi, di martedì venti tre febbraio alle ore 18:00 al Pala Panini. Modena è pronta a scendere in campo senza strani pensieri per la testa, Perugia invece sarà sicuramente più concentrata, e maggiormente tesa, in quanto favorita sulla carta rispetto agli emiliani. Una sfida mai banale, a prescindere dal torneo e, in caso di vittoria per la Leo Shoes sarebbe sinonimo di straordinaria fiducia e autostima, in vista dei play off scudetto, dopo però aver sconfitto Ravenna nel preliminare. Ex di turno Travica, e Petric.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Perugia: 4) Travica, 14) Atanasijevic, 2) Ricci, 11) Solè, 9) Leon, 17) Plotnytskyi, 13) Colaci. Coach Vital Heynen

Primo set 25-21 Modena: Plotnytskyi errore di imprecisione 1-0 Modena. Muro Solè ai danni di Stankovic 2-2. Stankovic si rifà subito, preciso e puntuale al centro 3-2 Modena. Attacco in grande stile di Luca Vettori 4-3 Modena conduce a inizio set. Solo soletto Lavia a segno in banda 5-4 Modena. Ace micidiale di Leon che scalda i motori 5-6 Perugia. Fallo di invasione ai danni dei padroni di casa 6-8 Perugia. Atanasijevic chiude un bellissimo scambio 7-8 Perugia. Ancora a punteggio Atanasijevic 8-9 per i perugini. Ace vincente di Plotnytskyi 8-11 Perugia, che vuole prendere il largo. Vettori serve a rete 9-12 Perugia. Pallonetto vincente di Ricci 10-13 Perugia. Modena impreciso a muro, ha la meglio la formazione ospite, avanti 10-14. Torna a punteggio Vettori in banda 12-15, e i gialloblu che restano in scia. Vincente di Lavia in banda 14-15 Perugia. Leon pipe incredibile 15-16 Perugia. Errore di Lavia a servizio 16-17 Perugia. Entra Porro. Errore a servizio di Porro 18-18. Imprecisione ospite in attacco 19-18 Modena. Errore a servizio umbro 20-19 Modena. Splendido diagonale di Vettori 21-19 Modena. Stankovic spiazza la difesa ospite 23-20 Modena, che conduce sul finale. Entra Karlitzek. Leon errore a servizio 25-21 Modena.

Secondo set 25-18 Modena: Petric pareggia i conti 1-1. Un paio di errori a servizio 2-2. Christenson murissimo ai danni di Leon 3-2 Modena, che conduce. Stankovic in grande spolvero al centro 4-3 Modena. Christenson schiacciata impeccabile 5-3 Modena. Punto vincente di Ricci 6-4, Perugia resta in scia. Un altro errore a servizio di Leon 7-5 Modena. Murissimo gialloblu ai danni di Atanasijevic 8-5 Modena, con la carica a mille. Imprecisione in attacco perugina, Modena avanti 9-5, vuole scappar via. Attacco vincente di Daniele Lavia 10-6 Modena. Imprecisione di Plotnytskyi in attacco 11-6 Modena. Perugia si rifà puntualmente sotto con un paio di punti 11-8. Pipe imperiosa di Daniele Lavia 12-8, e Modena che torna controlla con maggior tranquillità. Attacco comodo di Petric 13-9 Modena. Diagonale incredibile ancora protagonista Petric 14-9 Modena. Leon errore grossolano in attacco 15-9 Modena. Vettori torna incisivo in banda 16-10 Modena. Ancora a segno Luca Vettori 17-11 Modena, che controlla. Entra Karlitzek. Muro fortunoso di Christenson 18-11 Modena. Karlitzek serve out 18-12 Modena, che mantiene le distanze dalla squadra ospite. Sicuro di sé a punteggio Luca Vettori 20-13 Modena. Mazzone vincente al centro con un angolo incredibile 21-14 Modena, sempre in dominio. Entra Porro. Errore a servizio umbro 22-15 Modena. Un timido Leon a punteggio 22-17 Modena, con Perugia che vuole stare in corsa nel set. Luca Vettori chiude uno strepitoso secondo set 25-18 Modena, si va al terzo.

Terzo set 25-22 Modena: Ter Horst subito a punteggio 0-1 Perugia. Vettori in grande spolvero 1-1. Stankovic-Vettori a segno prima al centro e poi in diagonale 3-1 Modena. Ancora un errore per Leon in serata no 4-2 Modena in stato di grazia. Come un replay, Leon sbaglia ancora 5-2 Modena. Pipe fortunosa di Daniele Lavia 6-2 Modena che continua sulle ali dell’entusiasmo. Christenson muro ai danni di Leon 7-2 Modena. Petric pallonetto out di poco, Perugia resta in scia 7-4 Modena. Stankovic allontana subito gli umbri 8-4 Modena. Leon schiaccia out per mezzo del check 9-4 Modena. Ter Horst scuote i suoi compagni di squadra 9-5, Perugia non demorde. Leon torna finalmente a punteggio 10-7 Modena, gli ospiti restano in scia. Leon errore a servizio 11-8 Modena. Vettori spiazza il muro ospite 12-9 Modena. Altra pipe imperiosa di Daniele Lavia 13-9 Modena. Errore perugino a servizio, conduce sempre Modena 15-10. Ace vincente di Leon 15-13 Modena. Petric murato, ma successivamente un errore umbro a servizio 16-14 Modena. Un ace di Vettori e un grande attacco di Petric, Modena 18-14. Vettori ancora determinante in grande stile 19-14 Modena. Perugia a segno con Leon che sale di livello dopo un inizio complicato 19-16 Modena. Errore a servizio gialloblu 20-18. Imprecisione di Leon in diagonale 21-18 Modena. Entra Karlitzek. Vicino al muro Daniele Mazzone 21-20 Modena. Lavia ha la meglio su Ricci 22-20 Modena. Lavia ha la meglio sul muro ospite 23-20 Modena. Vincente di Ter Horst 24-22 Modena. Lavia chiude in pipe 25-22 Modena 3-0 la gara di andata, in attesa di Ravenna, ma soprattutto della gara di ritorno.

LE PAGELLE

Modena 7

Christenson 7, Petric 7,5, Stankovic 6,5, Mazzone 6, Lavia 7,5, Vettori 7, Grebennikov 6,5

INGRESSI: Porro 6, Karlitzek 6,5

Andrea Giani 7