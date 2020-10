Modena Ravenna 3 - 0 | Canarini di nuovo vittoriosi, buon lavoro dell'attacco

Grande vittoria dei canarini che superano per 3-0 il Ravenna al 'Braglia'. Dopo la caduta di Trieste era importante tornare subito alla vittoria e così è stato. Nella prime fasi la partita è stata in equilibrio con occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare è stato Spagnoli al 34' al termine di una bella azione corale dei canarini. Dopo un quarto d'ora dall'inizio della ripresa il Modena raddoppia, questa volta con Scappini che riceve da Spagnoli dentro l'area e manda in rete. Al 62' gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione dell'ex canarino De Grazia e tre minuti più tardi arriva il gol che chiude definitivamente il match: Castiglia si trova davanti a Raspa grazie all'assist di Scappini e non sbaglia. Scappini poi colpisce una traversa al 73' con una bella girata.

MODENA (4-3-1-2): Narciso; Bearzotti (84′ Milesi), Ingegneri, Pergreffi, Mignanelli; Castiglia (77′ Davì), Gerli (68′ Prezioso), Muroni; Tulissi, Spagnoli (77′ Costantino), Scappini (84′ Abiuso); A disp.: Chiossi, Stefanelli, Zaro, Varutti, Laurenti, Sodinha, Monachello. All.: Mignani

RAVENNA (3-5-2): Raspa; Alari, Caidi, Marchi; Franchini, Bolis (80′ Jidayi), Fiorani (61′ DeGrazia), Meli (80′ Marozzi), Zanoni (54′ Perri); Mokulu, Martignago (61′ Ferretti). A disp.: Salvatori, Antonini, Vanacore, Shiba, Marra, Sereni, Cossalter. All.: Magi

ARBITRO: sig. Cosso di Reggio Calabria

RETI: 34′ Spagnoli, 59′ Scappini, 65′ Castiglia

NOTE: ammoniti Meli, Perri. Espulso De Grazia.