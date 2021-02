Leo Shoes Modena-Knack Roeselare 0-3 | Disfatta gialloblu e qualificazione in forte dubbio

Si gioca oggi l’ultima delle tre sfide nella “Bolla Champions” del Pala Panini, più precisamente il girone di ritorno delle squadre, che hanno già giocato in Belgio, a Roeselare diverse settimane fa. Una Leo Shoes bella a metà, con una netta vittoria all’esordio contro il Kemerovo dell’ex illustre Ivan Zaytsev, e una sconfitta nella seconda sfida al tie-break, nella giornata di ieri contro il Varszawa di coach Anastasi. Ultimo avversario da analizzare i belgi del Knack di Roeselare, squadra che ospitò la “Bolla” del girone di andata, come detto in precedenza. Il Knack, squadra belga dal Palmarès interessante, vola sulle ali dell’entusiasmo, con un ottimo secondo posto a quota trentaquattro punti a meno tre dalla vetta, nella quale si trova Maaseik. Gli arbitri della gara sono i signori Collados e Alexi.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Andrea Giani

Roeselare: 4) D’ Hults, 2) Tuerlinckx, 8) Verhanneman, 10) Desmet, 17) Fasteland, 5) Coolman, 1) Deroey. Coach Steven Vanmedegael.

Primo set 22-25 Roeselare: errore in attacco di Roeselare 1-0 Modena. Karlitzek serve out 1-1. Desmet a segno in fase offensiva 2-2. Luca Desmet mura Vettori 2-3 Roeselare. Micidiale diagonale di Petric 3-4 Roeselare. Christenson mura Desmet 4-4. Vincente in banda Petric 5-5. Attacco vincente di Luca Vettori 6-6. Pipe imperiosa di un grande Petric che comincia bene l’incontro 7-7. Errore a servizio dii Karlitzek 8-9 Roeselare. Ace di Verhanneman 8-10. Solo soletto di Stankovic 10-10, di nuovo parità. Vincente di Tuerlinckx 11-12 Roeselare che si riporta avanti. Muro deciso di Stankovic 12-14, Modena resta in scia di Roeselare. Desmet vincente in attacco 13-16 Roeselare. Entra Porro. Primo punto di Mazzone al centro 16-18 Roeselare. Karlitzek punto importante in banda 17-18 Roeselare. Muro di Karlitzek ai danni di Tuerlinckx 18-18. Muro vincente di Mazzone 19-19. Ace di Verhanneman 19-21 Roeselare. Errore a servizio di Mazzone 20-22 Roeselare. Desmet chiude il set in banda 22-25 Roeselare.

Secondo set 21-25 Roeselare: ace di Verhanneman 0-1 Roeselare. Mazzone pareggia i conti 1-1. Errore di Stankovic al centro 1-3 Roeselare. Muro ai danni di Stankovic, 1-4 Roeselare. Punto Petric per mezzo del check 3-5, Modena resta in scia. Punto vincente di Luca Vettori 5-6 Roeselare. Doppio ace di Desmet 5-9 Roeselare. Muro di Stankovic ai danni di Verhanneman 6-10 per la formazione belga. Fallo in attacco ai danni di Roeselare 7-10 Roeselare. Errore a servizio di Christenson 7-13 Roeselare. Mazzone vincente al centro 9-13 Roeselare. Modena in grossa difficoltà, conduce Roeselare 9-15 senza grossi problemi. Errore grossolano gialloblu con Petric, punto Roeselare 10-16. Torna a punteggio Desmet 11-17. Attacco vincente di Tuerlincks 12-18 Roeselare. Entra Porro a servizio che serve a rete 13-19 Roeselare. Errore in attacco di Stankovic 15-20 Roeselare. Vettori punto grintoso in banda 16-21, il divario rimane ampio. Ace di Karlitzek 17-21 Roeselare. Attacco vincente di Luca Vettori 18-22 Roeselare. Pallonetto vincente di Petric, Modena resta in scia 19-23. Pallonetto spinto di Karlitzek 21-24 Roeselare. Tuerlinckx chiude il set 21-25 Roeselare.

Terzo set 22-25 Roeselare: Stankovic prima e Petric vincenti 2-0 Modena. Errore a servizio di Verhanneman 3-1 Modena. Fasteland vincente 3-3. Errore a servizio di Tuerlinckx 5-4 Modena. Pallonetto vincente di Verhanneman 5-6 Roeselare. Ace di Karlitzek 7-6 Modena. Preciso e puntuale Mazzone al centro 8-7 Modena. Muro vincente di Stankovic 9-7 Modena. Stankovic vincente al centro 10-8 Modena. Grande diagonale di Petric 11-9 Modena. Pallonetto vincente Roeselare che acciuffa il pari 11-11. Desmet continua a macinare punti 13-13. Schiacciata di Christenson 15-13 Modena, che torna a condurre. Attacco vincente di Petric per Modena 16-15 Modena. Entra Porro. Ancora Petric vincente con un bel diagonale 17-15 Modena. Errore a servizio di Vettori 18-17 Modena. Murato Petric in banda 18-18. Coolman attacco vincente 19-19. A punteggio Karlitzek 20-20. Entra Buchegger. Attacco vincente di Karlitzek 21-21. Attacco vincente di Desmet 21-22 Roeselare. Pipe vincente di Desmet 21-23 Roeselare. Pipe di Fasteland 22-24 Roeselare. Chiude la partita Verhanneman, 22-25 Roeselare.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 6, Stankovic 5,5, Mazzone 5, Karlitzek 5, Vettori 5,5, Grebennikov 5.

INGRESSI: Porro 5,5, Buchegger s.v

Andrea Giani 5