Modena Sambenedettese 4 - 1 | Ancora un poker per i canarini

E' un ottimo Modena quello che vince la terza partita consecutiva battendo per 4-1 la Sambenedettese. I canarini nella partita casalinga di questo pomeriggio non hanno rischiato preticamente nulla, creando tanto gioco e finalizzando anche senza difficoltà. Il primo tempo termina sull'1-0 segnato al 10' da Spagnoli che in scivolata colpisce appena un cross di Gerli, quanto basta per mandare in rete. C'è solo la squadra di Mignani in campo ad assaltare la porta avversaria, creando tanto anche se la prima parte di gara non regala altre emozioni. Nella ripresa il raddoppio arriva presto, al 51', con Muroni che segna il quarto gol in tre gare: questa volta dal limite calcia forte appena sotto la traversa, dove Laborda non può arrivare. Non si accontenta il Modena che continua a spingere e al 66' trova anche il terzo gol firmato da Monachello che calcia approfittando del velo di un compagno e facendo poi tunnel al portiere avversario. Non finisce qui però, perché al 74' Castiglia di testa manda in rete un corner chiudendo definitivamente il risultato che dice ancora tre punti per i canarini e secondo posto momentaneo in classifica. Negli ultimi minuti una distrazione della difesa canarina regala il gol agli ospiti quando ormai è troppo tardi per riaprire il risultato: Lescano ruba palla sulla trequarti e va in rete indisturbato.

MODENA (3-5-2): Gagno 6.5; Ingegneri 6.5 (46′ Prezioso 6), Zaro 6.5, Pergreffi 6; Mattioli 6.5, Castiglia 7 (87′ Vaccari s.v.), Gerli 6.5, Muroni 7 (79′ Sodinha s.v.), Mignanelli 6.5; Spagnoli 7 (79′ Tulissi s.v.), Luppi 6 (46′ Monachello 7). A disp.: Narciso, Chiossi, Varutti, De Santis, Bearzotti, Rabiu, Scappini. All.: Mignani

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Laborda; Fazzi, Biondi, D’Ambrosio, Enrici (75′ Serafino); Angiulli, D’Angelo, Rossi (55′ Chacon), Botta, Trillò (55′ Padovan); Lescano. A disp.: Nobile, Scrugli, Liporace, Cristini, Di Pasquale, De Goicoechea, Lombardo, Mehmetaj, De Ciancio. All.: Montero

ARBITRO: sig. Carella di Bari

RETI: 10′ Spagnoli, 51′ Muroni, 66′ Monachello, 74′ Castiglia, 89’ Lescano

NOTE: ammoniti Chacon.