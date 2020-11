Modena SudTirol 1 - 2 | I canarini giocano solo un tempo e perdono

E' solo Modena nel primo tempo che parte al 7' con un colpo di testa di Castiglia parato da Poluzzi. Al 22' arriva poi il vantaggio dei canarini firmato da Monachello che approfitta di una indecisione di Poluzzi in occasioni di un po' di confusione in area e da breve distanza calcia in rete velocemente. Ci prova ancora poi Monachello con un bellissimo colpo di tacco che finisce fuori di poco. Nel finale di primo tempo cresce il Perugia si fa vedere un paio di volte nell'area del Modena senza però fare troppa paura. Nella ripresa cambia completamente la musica e a fare la partita sono gli ospiti che al 59', con un gran tiro dalla distanza di El Kaouakibi, pareggiano. Continua a spingere il Perugia e al 71' arriva il ribaltamento del risultato quando Karic di testa batte Gagno. Nel finale la squadra di Vecchi ha anche l'occasione per chiuderla, ma non la sfrutta, mentre il Modena fatica a trovare la possibilità per riaprire il match se non al 92' quando Scappini su calcio d'angolo costringe Poluzzi ad una grande parata.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 5.5; Bearzotti 5.5 (80′ Mattioli s.v.), Ingegneri 5.5, Zaro 6, Varutti 5.5; Muroni 5.5 (80′ Costantino s.v.), Gerli 5.5, Castiglia 6 (75′ Laurenti s.v.); Tulissi 5.5 (64′ Prezioso s.v.); Monachello 7 (64′ Scappini 6.5), Spagnoli 5.5. A disp.: Narciso, Pergreffi, Milesi, Stefanelli, Mignanelli, Davì, Abiuso. All.: Mignani

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Curto, Davi (46′ Fabbri); Karic, Greco (46′ Beccaro), Gatto; Casiraghi (87′ Gigli); Magnaghi (84′ Fischnaller), Turchetta (46′ Rover). A disp.: Meneghetti, Pircher, Calabrese, Fink, Semprini. All.: Vecchi

ARBITRO: sig. Virgilio di Trapani

RETI: 22′ Monachello, 59′ El Kaouakibi, 71′ Karic

NOTE: ammoniti Zaro, Gatto, Karic.