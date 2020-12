Leo Shoes Modena-Itas Trentino 1-3 | Un super Petric non basta, Trento espugna il Pala Panini

Quinta giornata del girone di ritorno di serie A di pallavolo maschile: si gioca una grande classica tra deluse, timidamente in ripresa nel periodo delle Feste natalizie. La partita di oggi, in data domenica ventisette dicembre è in programma Modena-Trento, alle 19:15 in un Pala Panini desolatamente deserto.

I ragazzi di Andrea Giani vengono da una netta vittoria contro Ravenna, e da un altrettanto ottima tre giorni Champions, con tre vittorie su tre. Giannelli e compagni invece si stanno riportando ai loro livelli usuali: nelle due ultime uscite hanno giocato con maggior decisione, sconfiggendo in casa 3-0 Civitanova e, sempre in casa con il medesimo risultato Piacenza, l’asticella torna a rialzarsi! In classifica Modena si trova al quinto posto a venti tre punti, Trento invece, al sesto posto a ventuno punti. Annata non di certo positiva per entrambe le squadre, abituate a ben altri risultati, ma la stagione è ancora lunga, in attesa dei play-off, mai visti in uno scenario del genere.

Gli arbitri della gara sono i signori Andrea Puecher e Rocco Brancati. Ex di turno Lorenzetti, Petrella, Argenta, Rossini, Kooy, Grebennikov, Vettori e Mazzone.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Trento: 9) Giannelli, 14) Aziz, 5) Michieletto, 8) Lucarelli, 18) Podrascanin 20) Lisinac, 7) Rossini. Coach Angelo Lorenzetti

Primo set 18-25 Trento: il primo punto è Trentino con Lisinac 0-1. Pipe di Lavia, Modena pareggia i conti. Lucarelli batte a rete 2-2. Aziz ha la meglio sul muro modenese 3-3. Pipe di Lucarelli 4-5 Trento che conduce. Vettori murato dalla difesa ospite 5-7 Trento. Servizio out di Podrascanin 7-8 Trento. Petric in attacco murato da Aziz 7-10 Trento. Pasticcio trentino in attacco 9-10 Trento. Vettori punto d’orgoglio gialloblu 10-12, Modena resta in scia. Podrascanin ace vincente 10-15 Trento. Aziz errore a servizio 12-15 Trento. Lucarelli pallone impeccabile, 12-17 Trento. Vettori rialza la testa gialloblu 13-17. Entra Estrada. Errore a servizio trentino 14-19. Entra Rinaldi. Lisinac solo soletto va a punteggio 15-21 Trento. Aziz ha la meglio su Petric 16-22 Trento. Petric si rifà subito e Modena cerca di rimanere nel set 17-22. Entra Karlitzek. Vettori attacca out 18-25 Trento, si va al secondo set.

Secondo set 27-29 Trento: in campo Karlitzek. Lavia errore a servizio 0-1 Trento. Mazzone pareggia i conti 1-1. Mazzone ace vincente 2-1 Modena. Mazzone batte a rete 2-2. Aziz diagonale imprendibile 3-3. Stankovic vincente al centro 5-3 Modena. Michieletto tre ace di fila 5-7 Trento, che si rifà avanti. Mazzone sfrutta l’occasione e segna il punto del 7-8. Christenson ace vincente 8-8. Giannelli errore a servizio 9-9 equilibrio. Vettori acciuffa il pari in banda 10-10. Michieletto a sua volta riporta in parità Trento 11-11. Vettori batte out 12-13 Trento. Doppio ace di Aziz 12-16 Trento. Punto al centro di Podrascanin 13-17 Trento. Lucarelli torna a punteggio 14-18 Trento, Modena costretta a rincorrere. Vettori in banda 16-18 con gli ospiti che rimangono avanti nel punteggio. Aziz ha la meglio sul muro modenese 17-20 Trento. Rinaldi. Vettori in banda 18-21 Trento. Petric ha la meglio sul muro trentino, 20-22 con Modena che non demorde. Modena rimette il set in parità 22-22. Trento non molla Lucarelli 23-24 Trento e set point. Vettori manda il set ai vantaggi. Entra Porro. Lucarelli riporta Trento in parità 25-25. Errori di distrazione 27-27. Chiude uno splendido set uno splendido ace di Lucarelli 27-29 Trento.

Terzo set 25-23 Modena: in campo Karlitzek. Primo attacco del numero tredici modenese, murato 0-1- Trento. Karlitzek si rifà subito 1-1. Lucarelli batte a rete 2-2. Reazione d’orgoglio di Petric che mura Aziz 3-2 Modena. Karlitzek ace vincente 4-2. Lisinac ace vincente riporta le squadre in parità 4-4. Petric punto determinante 6-5 Modena. Podrascanin preciso e puntuale 7-7. Petric ace vincente 9-7 Modena. Errore Podrascanin a servizio 10-8 Modena. Giannelli ace vincente 10-10. Mazzone puntuale al centro 12-11 Modena. Mazzone torna subito a punteggio 13-12, conduce Modena. Invasione di Trento con Cortesia 14-13 Modena. Stankovic al centro incisivo 15-14 Modena. Lisinac decisivo al centro 16-16. Lisinac pareggia ancora i conti 17-17. Lucarelli con un ace porta Trento sul 18-20, con la fretta di chiudere la partita. Petric ha la meglio sul muro trentino e pareggia i conti 19-19. Entra Rinaldi. Lucarelli pipe imperiosa 20-21 Trento. Aziz ace vincente 20-22 Trento. Vettori in banda torna a punteggio 21-22 Trento. Petric pareggia i conti in attacco 22-22. Aziz errore in attacco 24-23 set point modenese. Petric chiude il set con un ace 25-23 Modena.

Quarto set 22-25 Trento: in campo Karlitzek. Pasticcio in palleggio per Trento 1-0 Modena. Lisinac pareggia subito i conti 1-1. Aziz errore in attacco 3-1 Modena. Mazzone al centro in grande stile 4-1 Modena. Michieletto in banda torna a punteggio 5-2. Michieletto ancora a punteggio 6-3 Modena. Podrascanin chiude un bellissimo scambio 6-5 Trento. Aziz batte a rete 7-6 Modena. Petric punto in attacco 8-7 Modena. Lucarelli diagonale incredibile dopo il check 8-10 Trento. Lucarelli mura Christenson 10-10 e squadre di nuovo in parità. Stankovic trova un angolo molto complicato 11-11. Lucarelli colpisce l’asticella 13-11 Modena. Karlitzek vincente in banda 14-12 Modena. Michieletto attacco vincente in banda 15-14 Modena. Aziz errore a servizio 16-14 Modena. Petric ancora a punteggio 17-15 Modena. Aziz chiude un bellissimo scambio 17-17. Stankovic suona la carica 19-17 Modena, che vuole portare la gara al tie-break. Aziz per l’ennesima volta letale 19-19. Ritorna in campo Lavia per Modena. Vettori in banda e di nuovo parità 20-20. Pasticcio giallolu sulla difesa ospite 20-22 Trento. Punto Karltizek propositivo sul finale di gara 21-23 Trento. Lavia in pipe 22-24 Trento. Aziz segna il punto del 22-25 e Trento espugna Modena, tornando ai propri livelli, per Modena un’occasione sprecata, e un campionato che continua ad essere molto complicato.

LE PAGELLE - Modena 5,5

Christenson 5,5, Petric 6, Stankovic 5, Mazzone 5,5, Lavia 5, Vettori 6, Grebennikov 5,5

INGRESSI: Estrada 5,5, Rinaldi 5,5, Karlitzek 6, Porro 5,5

Andrea Giani 5,5