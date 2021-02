Verva Varszawa-Leo Shoes Modena 3-2 | I gialli cedono al tie-break

Seconda giornata di “Bolla Champions”. Dopo il buon esordio di ieri con la vittoria da 3-0 contro i russi di Kemerovo, Christenson e compagni tornano in campo questa sera, di mercoledì 10 febbraio alle ore 20:30 sempre al Pala Panini. La leo Shoes in chiave qualificazione con massimo punteggio, punta al tre su tre, ma il risultato anche questa sera, è tutt’altro che scontato. L’avversario odierno, il Verva Varszawa di coach italiano Andrea Anastasi, è quarto in campionato polacco, anche se molto lontano dalla vetta. Questa sera Varszawa le proverà tutte, per fare il più classico degli sgambetti alla compagine emiliana, squadra che ospita la “Bolla” del girone di ritorno. Gli arbitri della gara sono i signori. Erdal Akinci e Juraj Mokry

LE FORMAZIONI

Varszawa: 7) De Haro, 14) Superlak, 13) Grobelny, 2) Kwolek, 8) Wrona, 11) Nowakowsi, 18) Wojtaszek. Coach Andrea Anastasi.

Modena: 1) Grebennikov, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 20-25 Modena: Vettori subito in attacco, ma viene murato 1-0 Varszawa. Mazzone pareggia i conti 1-1. Errore a servizio di Kwolek 2-2. Vettori rimedia all’errore precedente 3-3. Lavia a segno in banda 3-4 Modena. Stankovic preciso e puntuale al centro 4-5 Modena. Lavia a punteggio in banda 5-6 Modena conduce. Determinante a muro Vettori ai danni di Wrona 6-8 Modena. Mazzone errore a servizio 8-9 Modena. Invasione Varszawa in fase difensiva 8-11 Modena. Stankovic ancora letale al centro 9-12 Modena. Gioco di prestigio di Christenson 10-13 Modena. Attacco vincente di Superlak 12-14 Varszawa resta in scia. Wrona errore a servizio 13-15 Modena. Mazzone vincente al centro 15-16 Modena. Vettori determinante in attacco 15-18 Modena. Vettori murato, Varszawa resta in scia di Modena, che conduce 17-18. Modena manca di cattiveria al centro 18-18. Errore in attacco gialloblu 19-19. Muro vincente di Stankovic 19-21 Modena. Ancora vincente per Christenson di prestigio 19-22 Modena. Ace di Karlitzek e punto di Mazzone 20-25 Modena.

Secondo set 27-25 Varszawa: pipe vincente di Lavia 0-1 Modena. Errore a servizio di Mazzone 1-1. Errore in attacco dei ragazzi di Anastasi 2-3 Modena. Stankovic letale al centro 4-4. Punto di Luca Vettori in fase offensiva 6-5 Varszawa. Mazzone pareggia i conti 7-7. Mazzone ancora al centro, Modena resta in scia 9-8 Varszawa. Errore a servizio di Vettori 11-10 Varszawa. Modena resta in scia 12-11 per Varszawa. A punteggio Daniele Lavia in pallonetto 12-12, equilibrio a metà set. Ancora Daniele Lavia in pallonetto, nulla può la compagine polacca 13-13. Ace di Christenson 14-15 Modena. Attacco vincente di Superlak 16-16. Errore a servizio di Kwolek 17-18 Modena. Prima un punto di Petric, e poi uno di Lavia 19-20 Modena. Ace di Karlitzek come nel finale di primo set 19-21 Modena. Diagonale vincente di Superlak 20-21 Modena. Attacco vincente di Lavia 20-22 Modena. Muro vincente di Kwolek 22-22, equilibrio pericoloso sul finale di set. Lavia chiude un bellissimo scambio 22-23 Modena. Vettori chiude un bellissimo scambio 23-24 Modena, con un set-point. Errore a servizio di Mazzone vantaggi. Vincente in attacco di Grobelny 26-25 Varszawa. Attacco vincente di Grobelny. 27-25 Varszawa.

Terzo set 22-25 Modena: errore di Superlak in attacco, 0-1 Modena. Vincente di Petric in banda 0-2 conduce Modena. Mazzone vincente al centro 1-3 Modena. Muro di Luca Vettori 1-4 Modena. Ottimo diagonale di Petric 3-5 Modena. Errore a servizio per Nowakoski 4-6 Modena. Attacco vincente di Daniele Lavia 6-7 Modena. Christenson grande punto in diagonale in fase offensivo 7-8 Modena. Ace di Christenson, 7-9 Modena. Attacco vincente di Daniele Mazzone 8-10, Modena. Erroraccio di Superlak 8-11 con Modena che vuole allungare sui polacchi. Vincente al centro per Nowakoski, 10-12 Modena. Muro perfetto di Stankovic 10-14 Modena. Errore di Vettori a servizio 11-15 Modena. Ace di Petric 12-17 Modena. Torna a punteggio Luca Vettori 13-18 Modena. Entra Buchegger. Pallonetto vincente di Lavia 13-19 Modena. Lavia non riesce a ripetersi per poco 15-19 Modena. Vettori per poco non chiude un bellissimo scambio 16-19, con Varszawa che torna in gioco. Errore Kwolek in banda 17-20 Modena. Entra Estrada per Modena. Attacco vincente di Petric 19-22 Modena. Errore a servizio per Varszawa 20-23 Modena. Vettori chiude il terzo set 22-25 Modena.

Quarto set 25-18 Varszawa: ad un primo vincente polacco, risponde Mazzone 1-1. Ace di Luca Vettori 2-3 Modena. Attacco vincente di Stankovic 3-4 Modena. Lavia in banda 5-6 Modena. Mazzone vincente al centro 6-7 Modena. Vincente di Kwolek 9-7 Varszawa che torna a condurre. Mazzone al centro 10-8, Modena resta in scia. Modena in difficoltà, muro di Nowakoski 12-8 Varszawa. Errore a servizio per i ragazzi di coach Anastasi 14-10 Varszawa. Entra Buchegger. Attacco vincente di Buchegger in banda 16-11 Varszawa. Fallo in attacco in casa Modena 17-11 per Varszawa. Entra Karlitzek. Stankovic ace vincente 17-13. Invasione di De Haro 19-14, Modena resta in scia, ma il distacco resta ampio. Buchegger vincente in banda 21-15 Varszawa. Errore a servizio di Karlitzek 22-5 Varszawa. Entra Porro. Pallonetto per Buchegger che prende coraggio 23-17. Errore gialloblu in attacco 25-18 Varszawa.

Tie-break 15-10 Varszawa: Karlitzek errore a servizio 1-0 Varszawa. Kwolek attacco in banda vincente 2-0 Varszawa. Vincente in pipe di Karlitzek 3-2, Modena rincorre. Buchegger errore a servizio 4-2. Torna a punteggio per Varszawa Wrona, 5-3 per i ragazzi di Anastasi. Entra Porro. Attacco vincente al centro di Mazzone 6-5. Ancora Wrona vincente al centro 7-5 Varszawa. Errore di Buchegger in fase offensiva 8-6 Varszawa, e cambio campo. Vincente di Buchegger 10-7 Varszawa. Errore a servizio di Mazzone 11-7 Varszawa. Erroraccio di Buchegger 13-8 Varszawa. Chiude con un pallonetto De Haro 15-10 Varszawa.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5,5, Petric 5, Stankovic 5,5, Mazzone 6, Lavia 5,5, Vettori 6, Grebennikov 5.

INGRESSI: Karlitzek 5, Porro 5,5, Buchegger 5, Estrada s.v

Andrea Giani 5