Leo Shoes Modena-Tonno Callipo Vibo 0-3 | Christenson e compagni non giudicabili

Seconda giornata del girone di ritorno di una “particolare” serie A di volley. Modena torna in campo oggi, domenica sei dicembre alle 19:00 al Pala Panini contro la rivelazione Vibo Valentia. Christenson e compagni sono reduci da una sconfitta in casa contro Monza e dal primo recupero, anch’esso contrassegnato da un ko, contro la capolista Perugia, partita giocata giovedì scorso. Tonno Callipo è la squadra che non ti aspetti, la rivelazione, al momento quarto in classifica a quota diciannove punti. I calabresi vengono da una strabiliante vittoria per 1-3 in casa di Civitanova, e da una sconfitta interna contro Perugia. Modena, settimo in classifica, ed è costretto alla vittoria, per restare in scia delle prime della classe, come se non bastassero le due gare da recuperare, contro Trento e Verona. Gli arbitri della gara sono Ilaria Vagni e Simone Santi. Nessun ex di turno.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 19) Lavia, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Vibo: 8) Saitta, 5) Aboubacar, 9) Rossard, 13) De Falco, 12) Cester, 1) Chinenyeze, 11) Rizzo. Coach Valerio Valdobin

Primo set 21-25 Vibo: Subito al centro preciso Chinenyeze 0-1 Vibo. Vettori pareggia i conti 1-1. Mazzone ace vincente 2-1. Ancora al centro Chinenyeze 2-2. Rossard ace vincente 2-3 Vibo. Ancora a segno Vibo con De Falco 3-4 per i calabresi. Stankovic preciso e puntuale 5-5. Stankovic batte a rete 6-6. Vettori a segno in pallonetto 8-7 Modena. Mazzone sfrutta un buon inizio di partita 9-8 Modena. Doppio ace di Rossard 9-11 Vibo. Errore Rossard a servizio 10-12 Vibo. Punto di Aboubacar 11-13 Vibo. Errore giallorosso e Modena acciuffa la parità 13-13. De Falco di gran giustizia 13-15 Vibo. Entra Karlitzek. De Falco ha la meglio sul muro modenese 13-17 Vibo. De Falco mattatore in banda 13-19 Vibo. Errore a servizio di Stankovic 14-20 Vibo. Vettori ci mette grinta e coraggio 15-20. Vettori appoggia un pallone invitante 16-20 Vibo. Rossard torna a pungere per gli ospiti 17-21 Vibo. Vettori a segno in banda 19-22 per i calabresi. Entra Porro. Non si concretizza l’attacco ospite 20-23. Vettori serve out di poco 21-24 set point giallorosso. Aboubacar chiude il primo set 21-25 Vibo, si va al secondo set.

Secondo set 16-25 Vibo: Rossard inaugura il secondo set con un bel punto 0-1 Vibo. Petric pareggia i conti. Aboubacar sicuro di sé 1-3 per gli ospiti. Vettori errore grossolano in schiacciata 1-4 Vibo. Aboubacar un altro punto a segno, Modena in tilt 1-5 a sfavore. In campo Karlitzek. Petric pipe vincente 3-6. Lavia sicuro di sè 4-7, con Modena che rincorre. Ace di De Falco 4-9 e Vibo che vola sulle ali dell’entusiasmo. Doppio ace di De Falco 4-11. Aboubacar strepitoso in attacco 5-12 per i giallorossi. Cester ace vincente 5-13. Cester batte a rete 5-14 Vibo. Karlitzek in banda, ma non concretizza 8-16 Vibo. Mazzone muro impreciso 9-19 Vibo. Entrano Estrada e Porro. Mazzone si rifà immediatamente 11-19 Vibo. Muro ai danni di Estrada 12-20 Vibo. Rossard torna a punteggio 13-22 Vibo che ha fretta di chiudere il set. Stankovic solo soletto al centro 15-23 Vibo. Stankovic raddoppio 16-23. Vibo chiude il secondo set sul 16-25 finale, si va al terzo.

Terzo set 18-25 Vibo: Vettori ace vincente 1-0 Modena. Petric in banda, ma il check da punto a Vibo 1-1. Vettori in banda a punteggio 3-2 Modena. Lavia murato da Cester, e Vibo torna avanti 3-4. Mazzone vincente al centro 4-4. Cester comodo comodo al centro 4-6 per i giallorossi. Vettori decisivo a muro 6-6. Rossard pipe vincente 6-7 Vibo. Cester spiazza la difesa di Modena 7-8 Vibo. Aboubacar vincente in banda 8-10 per gli ospiti. Stankovic torna a punteggio al centro 9-11. De Falco ace vincente 9-13 Vibo. Aboubacar a punteggio 9-14. Entra Karlitzek. Rossard batte a rete 10-15 Vibo. Karlitzek in banda 11-16. Aboubacar batte a rete 12-17 Vibo. Ace di Karlitzek 14-17. De Falco in schiacciata fortunoso sul muro modenese 14-18 Vibo. Saitta mura Petric 15-20 per i giallorossi, che si avvicinano alla vittoria. Cester batte out 16-21 Vibo. De Falco punto vincente in pallonetto 17-23 Vibo. Vettori annulla il primo match point 18-24 Vibo. Stankovic batte a rete 18-25 Vibo. Risultato clamoroso 0-3 al Pala Panini, e Vibo ai festeggiamenti.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Petric 5, Stankovic 5, Mazzone 5,5, Lavia 5, Vettori 5,5, Grebennikov 5

INGRESSI

Karlitzek 5 Porro 5, Estrada 5

Andrea Giani 5