Modena Volley Accademy, nuovi fari tra Basilicata e Toscana

Continuano ad allargarsi piacevolmente i rapporti tra la casa-base di Modena Volley e il comprensorio nazionale, ormai non solamente regionali. Ci sono tantissime realtà tutte molto interessanti, che hanno voglia di mettersi in gioco per merito della squadra leggendaria allenata da coach Andrea Giani. Tanti interessi non solo economici, per un qualcosa assolutamente non scontato. Tante province italiane che vogliono rimettersi in gioco o confermarsi all'altezza di relazionarsi con club prestigiosi come quello del Pala Panini.

Oggi si parla di Matera e Scarperia rispettivamente Basilicata e Toscana. A parlare per primo Vittorio Suglia, il coordinatore tecnico di Volley Matera che si è espresso così ai media: "Dopo aver smesso di giocare. Lo scorso anno avevamo 120 tesserati poi ad ottobre abbiamo smesso di fare attività e al momento siamo in stand-by. Facciamo campionati fino alla Serie D femminile, sempre e solo con i giovani, il nostro punto di riferimento assoluto. L’affiliazione a Modena Volley è nata tramite un contatto con Alberto Casadei, il responsabile del progetto Academy. Prendere spunto da una società importante a livello mondiale come Modena Volley fa piacere ed è motivo d’orgoglio, è stata una bella occasione che abbiamo preso al volo. Cosa ci aspettiamo da questa collaborazione? Incontrare dirigenti e allenatori per imparare il più possibile, una società piccola come la nostra deve avere dei riferimenti importanti se vuole crescere sotto tutti i punti di vista”.

Successivamente interviene Emilio Nardoni, direttore sportivo e fondatore di Pallavolo Scarperia, altrettanto entusiasta come il collega VIttorio Suglia, spiegando con le seguenti parole il progetto nasce nel ’69-’70 quando ad un torneo organizzato all’aperto a Scarperia e tutto il paese si mise a tifare per Modena dopo che era nata una piccola contesa con Firenze, è un grande amore che dura tutt’ora. La Pallavolo Scarperia nasce ufficialmente nel 1989, fondata da me e dal presidente Stefano Bandini, dopo aver smesso di giocare decidemmo di allestire una squadra che potesse giocare nella nuova palestra costruita in paese. Attualmente abbiamo circa una cinquantina di tesserati che fanno parte tutti del Settore Giovanile. Con Under 19 e Under 18 partecipiamo al campionato di Serie D, mentre le giovanili vanno dal Mini Volley fino all’Under 17. Come nasce l’affiliazione con Modena Volley? Il primo atleta di alto livello che abbiamo avuto è stato Andrea Frosini che poi è passato a Modena dove ha vinto uno scudetto nel 2002, da lì i rapporti sono continuati e io ho trascorso anche un anno a Modena come talent scout”.

Chiude un bella chiacchierata per un discorso serio e molto appagante Emilio Nardoni: "Guardare una pallavolo di serie A dal vivo è già un bell’allenamento di per sè. Poter osservare allenamenti e partite di Modena Volley sarà una bella spinta anche e soprattutto per i nostri giovani. Se poi c’è qualche talento interessante lo faremo presente a Modena perché è importante avere un rapporto di collaborazione continuativo e basato sulla condivisione. Purtroppo, poco dopo aver firmato l’accordo è arrivato il Covid, è da novembre che siamo fermi e dovendo fare affidamento su palestre di altri comuni è tutto molto difficile. Abbiamo mandato ai ragazzi programmi da svolgere a casa, ma siamo pronti a ripartire non appena ci saranno le condizioni per farlo”.