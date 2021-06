Modena Volley: sale a 900 il numero degli abbonamenti sottoscritti

Grandissima risposta del pubblico gialloblù per la campagna abbonamenti di Modena Volley per la stagione 2021/22. Sono infatti oltre 900 le tessere sottoscritte sino ad oggi, a 4 giorni dalla fine del primo periodo di prelazione. L’abbonamento dà diritto all’accesso al PalaPanini per tutte le partite che Modena Volley disputerà in casa: Regular Season, Play Off, Coppa Italia e Coppa Europea. Al momento è prevista la possibilità di abbonamento solo per chi si era già abbonato durante la stagione scorsa 2020/21 e la campagna è suddivisa in due fasi: sino al 25 giugno è previsto il rinnovo dell’abbonamento che darà diritto alla conferma del posto della scorsa stagione; dal 29 giugno al 2 luglio sarà possibile il rinnovo dell’abbonamento per gli abbonati che vorranno cambiare il posto della scorsa stagione. La tariffa rimarrà invariata rispetto al prezzo in vendita libera del 2020/21. Tutti gli abbonati alla Stagione 2021/22 riceveranno un codice sconto del 15% da spendere sulla nuova collezione 2021/22 che sarà online a partire da fine luglio. Lo sconto sarà spendibile in un unico acquisto e solo online su store.modenavolley.it

E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionale oppure presso il Palapanini dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito modenavolley.it/abbonamenti

Per qualsiasi informazione: biglietteria@modenavolley.it o via telefono allo 0594821911