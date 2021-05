Modena Volley: arrivano le convocazioni in Under 21 per tre gialloblù

Sono stati convocati in Under 21 tre giovani gialloblù: Rinaldi, Porro e Sanguinetti pronti a partire per Caorle

Grande soddisfazione per Modena Volley: è arrivata oggi la convocazione in nazionale Under 21 per Giovanni Sanguinetti, centrale classe 2000 cresciuto nelle giovanili di Modena Volley, entrato quest'anno in pianta stabile in prima squadra agli ordini di Coach Giani; il giovane torna in azzurro da fuori quota, ad affiancare in allenamento i compagni che poi prenderanno parte al Mondiale di categoria.

Tra i convocati dal Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Julio Velasco ci sono anche gli altri gialloblù Tommaso Rinaldi e Paolo Porro. I tre prenderanno dunque parte al Collegiale che avrà luogo a Caorle (VC) dal 17 maggio al 2 giugno.