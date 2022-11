CEV Cup, Modena vince 0-3 con Sastamala l’andata dei sedicesimi

Torna in campo la Valsa Group e lo fa nei sedicesimi di CEV Cup contro la squadra finlandese del Ford Levoranta Sastamala. Con Lagumdzija e Pope non convocati per problemi fisici, Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sala in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Sanguinetti-Krick al centro con Rossini libero.

Sastamala schiera Mikko Esko in diagonale con Sivula, in posto 4 Makinen e Allik, al centro Ekman e Savoinsalmi, il libero è Pennanen.

L'inizio del match è punto a punto serrato con Modena che si porta sul 9-8. Resta avanti Modena che piazza il break con la pipe di Tommaso Rinaldi, 14-11. Scappano sul 23-18 i gialli con un ottimo Lorenzo Sala. La Valsa Group chiude 25-18 il primo parziale con Earvin Ngapeth. Va sul 10-7 la Valsa Group nel secondo set con Lorenzo Sala in grande spolvero. Resta attaccata al match Sastamala che però è ancora distante, 15-11. Cambiano marcia i finlandesi che mettono la freccia e vanno sul 16-17. Non ci stanno i gialli che reagiscono con orgoglio e qualità e chiudono 25-22 il parziale.

Il terzo set inizia all'insegna dell'equilibrio, 8-8 con i giovani di Modena Volley che si disimpegnano alla grande in campo. Continua il punto a punto, si arriva al 16-16, parziale ancora in grande equilibrio. Scappa via Modena che chiude 25-21 il set con l’ace di Ngapeth e il match 3-0.

Ford Levoranta SASTAMALA - Valsa Group MODENA 3-0 (18-25, 22-25, 21-25)

Ford Levoranta SASTAMALA: Sivula 12, Pennanen (L), Allik 5, Esko 1, Savonsalmi 5, Ekman 5, Laakso 1, Makinen 10. N.E. Vuori, Bonin, Karjarinta, Leinonen, Oiguss. All. Kangaskokko.

Valsa Group MODENA: Mossa De Rezende 2, Marechal 1, Sanguinetti 5, Stankovic 0, Ngapeth 12, Sala 15, Krick 5, Rossini (L), Rinaldi 12. N.E. Gollini, Bossi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Robles Garcia, Niewiarowska. NOTE - durata set: 21', 23', 23'; tot: 67'.