Modena Volley: i tifosi hanno scelto la prima maglia della squadra

Bella iniziativa di Modena Volley che per la prima volta nello sport italiano, nell’ambito di squadre della prima serie, consente ai suoi tifosi di scegliere la maglia con cui li giocatori entreranno in campo nelle partite casalinghe, nel Tempio del volley mondiale. Modena Volley si dimostra molto attenta all’opinione dei propri tifosi, come conferma il Dg Andrea Sartoretti: "L’opinione del nostro popolo è fondamentale per noi e abbiamo voluto affidarci alla consulenza di SLC Management per poter avere dati certi sulla base dei quali prendere decisioni che possano migliorare la fan experience”.

Sono stati oltre mille i votanti che si sono registrati sulla piattaforma messa a punto da SLC Management, punto di riferimento dello sport business che lavora da anni con colossi internazionali come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. SLC Management lavora da anni a supporto di tutti gli stakeholders legati allo sport business attraverso la valutazione e l'interpretazione professionale dei dati. Con i sistemi brevettati di gestione delle informazioni, SLC fornisce ai partner consulenze personalizzate che danno al management la possibilità di acquisire informazioni su opinioni, desideri e idee del loro target consentendo loro di raggiungere una migliore fan experience e uno sviluppo sostenibile del club. SLC è onorata di supportare Modena Volley in questo ulteriore step di professionalizzazione e dare il suo contributo ai prossimi sviluppi dello sport professionale in Italia.