I modenesi Donkey P. sul podio al Campionato interregionale Paintball

Il team Donkey P. ha inaugurato la stagione con la prima competizione ufficiale, partecipando al campionato interregionale 3Men Nord a Modena.

La squadra agonistica di Paintball, per permettere a tutti gli sportivi di partecipare al match 3 contro 3, si è dovuta dividere in due formazioni: Donkey P., i veterani capitanati dal manager della squadra Ivan Golinelli, e Donkey Shot, le new entry capitanate da Norman Forghieri, giocatore più esperto, al fianco del manager da 13 anni. Il risultato è stato vincente: 8 vittorie su 12 partite giocate il 23 aprile in due gironi differenti per la prima squadra che ha raggiunto il 2 – 1 finale, portandosi a casa un terzo posto meritatissimo. Tutto sommato, ciò che conta veramente è stata la possibilità di fare team building e riscaldare lo spirito di squadra, aiutandosi a vicenda nello sviluppo del gioco e nei suggerimenti per le formazioni tattiche.

L'obiettivo è quello di arrivare pronti al Campionato nazionale 5Men, dove tutti i giocatori avranno la possibilità di sfidare squadre italiane top di gamma.

"È stata una bellissima giornata di sport agonistico. Le due squadre stanno eccellendo sia nei risultati che, soprattutto, nelle prestazioni e sono unite per aiutarsi a vicenda: mentre una squadra gioca, l'altra contribuisce a scambiare informazioni tecniche e tattiche dalla safe zone - spiega Ivan Golinelli - L’obiettivo è quello di crescere tutti insieme e, grazie all’unione che ci contraddistingue, vogliamo arrivare pronti al Campionato Nazionale 5Men dove affronteremo le migliori squadre del panorama italiano".