4° "Monari Test Match", sei squadre in campo per beneficenza

Si è svolto Domenica 16 Aprile il quarto appuntamento del 4° "Monari Test Match", Torneo Nazionale di calcio giovanile dedicato alla categoria Esordienti 2 Anno. Il Torneo, patrocinato dal Comune di Modena aveva l'importante scopo di beneficenza di aiutare AUT AUT MODENA a raccogliere fondi per le proprie attività.

Ad aiutare la Monari c'è stata la corsa di tante aziende del territorio che hanno donato prodotti tra cui: Panini Group, O-pera, Tradizioni e Sapori, Consorzio Gran Terre Parmareggio, FrisiaModena, Parmalat, Gastronomia Tonini, Salumicio Ferrari Erio, Maletti 1867, Fideuram e Tutto per il Calcio.

Sono scese in campo 6 squadre: Nel girone blu Us Monari, Mantova e Cesena e nel Girone Giallo Bologna, Fiorenzuola e Padova.

Nel Girone Blu primo posto per il Cesena che centra la finale con i monarini padroni di casa che battono il Mantova e arrivano secondi. Nel Girone Giallo primo posto per il Bologna a fatica su un'ottimo Padova. Terzo posto per il Fiorenzuola.

Prima delle finali si è svolta la lotteria benefica con l'estrazione di gadget portati dalle società tra cui le maglie di Orsolini del Bologna, del Mantova, del Fiorenzuola e del Cesena oltre a gagliardetti e kit tecnici.

La finalina per il 5/6 posto la vince il Mantova per 4-1 sul Fiorenzuola con i lombardi che sfoderano una gran Prestazione. Si arriva quindi alle attesissime finali per il podio con il Padova che rimonta i padroni di casa della Monari superandoli per 5 a 3 e centrando il terzo posto. Monarini che giocano una gran partita e perdono per alcune disattenzioni individuali.

Finalissima davvero equilibrata con il Bologna che fa la partita e il Cesena che ribalta con rapidità e tecnica ogni azione bolognese. La tecnica dei cesenati viene fuori alla lunga con 3 gol uno dietro l'altro che annichiliscono i rossoblù. Bologna che non demorde e segna il 3 a 1 e prova a rientrare in partita ma non ce la fa.

Vince cosi il Torneo il Cesena ma vince soprattutto il calcio dopo una stupenda giornata di sport.