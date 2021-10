Pattinaggio, Mondiale storico per la Junior Sacca Modena

Si sono appena conclusi i mondiali di pattinaggio artistico a Asuncion Paraguay, la Junior Sacca raggiunge il suo nuovo record di due medaglie di bronzo in due differenti specialità gruppi precision e coppie artistico, ma andiamo con ordine. La prima medaglia di bronzo arriva nelle primissime giornate del mondiale con il gruppo Sincro Roller di Calderara di Reno Bologna. Ludovica Riccardo, a soli quindici anni viene schierata nella formazione della quadra senior e grazie alle sue doti di precisione tecnica, contribuisce cosí al raggiungimento della sua prima medaglia iridata, sotto la guida tecnica di Barbara Calzolari. Storica infatti la collaborazione fra la Junior Sacca e il Sincro Roller che in passato ha visto schierate atlete che hanno addirittura raggiunto il titolo iridato.

Nella serata conclusiva arriva la seconda medaglia della Junior Sacca, qui siamo nelle coppie artistico e Arianna Ferrentino in coppia con Federico Calzolari (della Polisportiva Pontevecchio di Bologna), sotto la sapiente guida di Maria Rita Zenobi, conquistano un Bronzo storico per la Junuior Sacca. Infatti questa è la prima medaglia iridata della categoria. Sempre terzi con una gara regolare ma non priva di qualche imperfezione che ben fa sperare per potersi migliorare in futuro. Mai in discussione il terzo posto sin dalle prime battute. Secondi e primi il resto della formazione azzurra rispettivamente con Alice Esposito e Federico Rossi al secondo posto, primi Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni. “

Stasera ho coronato un sogno, non ci credo ancora.” Le prime parole al telefono di Arianna Ferrentino, “ho pensato tante volte cosa avrei fatto se fosse successo, ma ora non mi sembra vero e per favore non svegliatemi.” Ecco la gioia incontenibile per chi la conosce che ieri sera aveva Arianna. “Sono davvero entusiasta”, commenta Maurizio Barbieri presidente della Junior Sacca Modena, “ due atlete a cui abbiamo insegnato a pattinare e che abbiamo portato fino al podio mondiale, credo che di più non potevamo chiedere dopo un biennio impossibile per lo sport.” Di nuovo medaglie dal pattinaggio di figura per Modena e per la Junior Sacca che testimonia ormai un sistema collaudato che parte dalla fase di avviamento e raggiunge il tetto del mondo in tutte le specialità.