Mondiali U20, quattordicesimo Frattini nel giavellotto

Si chiude con un quattordicesimo posto, a poche decine di centimetri dalla qualificazione per la finale, l’avventura di Giovanni Frattini ai Mondiali Under 20 di atletica a Nairobi, in Kenya. Il lanciatore romagnolo, che veste i colori della Fratellanza, è sceso in pedana nel gruppo B di qualificazione della gara del giavellotto non riuscendo a conquistare la misura di 73 metri, che avrebbe dato diritto all’approdo diretto in finale, e fermandosi, appunto, a pochi passi dal dodicesimo posto. Per Frattini, infatti, il miglior lancio è stato il secondo con l’attrezzo scagliato alla distanza di 66,52 metri che gli ha consegnato di piazzarsi all’ottavo posto nel proprio raggruppamento. Nel complesso dei due gruppi di qualificazione, invece, l’ultima misura utile per l’approdo alla finale di venerdì è stata 67,15 metri.