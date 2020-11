Vero Volley Monza-Leo Shoes Modena 3-1 | Crollo gialloblu in terra lombarda

Monza-Modena, un giro di “boa” in teoria sì ma in pratica no. Modena, come le altre squadre si sta adattando ad un calendario impazzito, e sfida oggi domenica ventinove novembre alle 16:00 Monza in terra lombarda. Nella gara di andata al Pala Panini, Christenson e compagni uscirono sconfitti con un passivo pesante di 1-3 finale. Un inizio di stagione complicato per gli emiliani, ma in crescendo. Modena deve ancora giocare contro Trento, Perugia e Verona, e la classifica inizia già adesso a farsi interessante. Monza viene da due vittorie da tre punti contro Piacenza e Perugia, anche Modena, ha vinto le ultime due partite contro Padova e Cisterna, quest’ultima al tie-break nel segno del proprio capitano. In classifica Holt e compagni sono settimi a tredici punti, i ragazzi di Andrea Giani invece sono quarti a diciassette, per una sfida all’insegna dell’equilibrio. Gli arbitri della gara sono i signori Andrea Pozzato e Roberto Boris. Ex di turno Orduna, Holt, Beretta, Fabio Soli.

Le formazioni

Monza: 5) Orduna, 1) Adis, 10) Lanza, 12) Holt, 4) Dzavoronok, 11) Galassi, 6) Federici. Coach Massimo Eccheli

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Primo set 25-14 Monza: Galassi errore a servizio 0-1 Modena. Dzavoronok in diagonale pareggia i conti. Dzavoronok in banda segna il 2-2. Lanza mura Vettori 3-2 Monza. 4-2 Dzavoronok ace vincente su Petric 5-2 Monza. Vincente di Lanza, 7-2 Modena in tilt. Dzavoronok termina una gran serie di servizi 8-3 per i padroni di casa. Petric impreciso in attacco 10-3 Monza. Holt ace vincente 11-3. Holt ace vincente 12-3. Lanza devastante in attacco 13-4 Monza. Galassi al centro vincente 14-5 per Orduna e compagni. Lanza pipe out 15-6. Invasione di Holt in difesa 16-7 Monza. Dzavoronok punto vincente tramite il check 17-7 per i lombardi. 18-8 Karlitzek suona la carica con un punto grintoso. Christenson-Vettori in grande stile 19-9 Monza. 20-10 Holt errore a servizio. Adis facilmente a punto 21-9 Monza. Ace di Lavia 21-11. Pipe Dzavoronok out 21-13 Monza. Lavia batte out 22-13 Monza. Mazzone al centro 23-14. Adis punto vincente 24-14 set point lombardo. Adis chiude con un bel diagonale 25-14 Monza.

Secondo set 21-25 Modena: Lavia in campo. Dzavoronok inaugura il secondo set con un pallonetto 1-0. Lavia pareggia i conti 1-1. Dzavoronok errore in attacco 2-2. Vettori spreca una ghiotta occasione 4-2 Monza, che conduce. Vettori si rifà subito 5-4, Modena resta in scia. Adis sale in cattedra 6-4 Monza. Christenson batte out 7-5 Monza. Karlitzek errore a servizio 8-6 Monza. Stankovic batte a rete 9-7 Monza. Adis errore in attacco 9-9. Dzavoronok errore in battuta 10-10. 11-11 Mazzone vincente al centro. Lanza ha la meglio sul muro modenese 12-12. Lanza sale di livello e pareggia di nuovo i conti 13-13. Karlitzek errore a servizio 15-14 Monza. Invasione fischiata contro Monza tramite il check 16-16. Monza continua ad attaccare con facilità 18-16 Monza. Karlitzek mura Dzavoronok 18-18. Errore di Lavia a servizio 19-19. Lanza errore in banda 19-21 Modena. Karlitzek torna a ruggire 20-22 Modena. Lanza erroraccio in attacco 20-24 Modena, set point. Petric chiude il set 21-25 Modena, si va al terzo in parità.

Terzo set 25-13 Monza: In campo Lavia come nel secondo set. Karlitzek in pipe il check consegna 1-0 per Monza. Dzavoronok consegna il 2-0 ai padroni di casa. Adis a segno in scioltezza 3-1 Monza. Vettori batte a rete 4-2 Monza. Dzavoronok chiude una bella serie di battute con un errore 5-3 Monza. Holt al centro vincente e convincente 6-4 Monza. Stankovic puntuale e preciso al centro 7-6, Modena resta in scia. Lavia murato dalla difesa lombarda 9-7. Galassi ace vincente per merito del nastro 11-7 Monza. Stankovic solo soletto avvicina Modena a Monza 11-9. Mazzone muratissimo da Holt al centro 13-9 Monza che vuole scappar via. Orduna ace vincente 15-9 Monza. Entra Bossi. Ennesimo muro lombardo 16-9. Lanza solo soletto ha la meglio sulla difesa emiliana 18-8 Monza. Karlitzek spreca un punto importante in diagonale 19-10 Monza, in totale controllo. Bossi al centro 20-12 Monza. Karlitzek murato ancora una volta 22-11 Monza. Entra Rinaldi. Ace Adis 24-12 set point lombardo. Holt chiude il set con un imperioso 25-13, si va al quarto.

Quarto set 25-22 Monza: Holt inaugura il quarto set con un bel punto d’incoraggiamento 1-0 Monza. Stankovic mura Dzavoronok 1-1. Ace di Dzavoronok 3-1 Monza che conduce con decisione. Dzavoronok pipe imperiosa 4-1 Modena. Vettori decisivo in attacco 4-2 Monza. Vettori in rampa di lancio 6-3 Monza. Karlitzek murato da Galassi 8-3 Monza. Lavia in pipe 8-4, con Modena che non demorde. Petric torna a punteggio 9-5 Monza. Christenson murato da Holt 11-5. Vettori mura Holt a sua volta 11-7 Monza. Dzavoronok punto di furbizia 12-8 Monza. Stankovic errore a servizio 13-9. Errore a servizio di Dzavoronok 14-10 Monza. Vettori molto determinato 15-12 Monza, ma Modena resta in scia. Adis errore a servizio 16-13 Monza. Entra Porro che sbaglia il servizio 17-13 Modena. Rinaldi mura Lanza con coraggio 18-15 Monza. Lavia segna un punto fortunoso 19-16 Monza. Dzavoronok segna un punto decisivo per mezzo del nastro 20-16 Monza. Vettori a segno 21-17. Petric di rabbia porta a casa il 21-19 con Modena che spera nel tie-break. Lavia errore a servizio 22-20 Monza. Galassi mura Petric in banda 23-20 Monza che ha fretta di chiudere. Lavia errore a servizio 24-21, match point per Orduna e compagni. Lanza sbaglia il servizio 24-22 Monza. Dzavoronok chiude la gara 25-22 e 3-1 finale per Monza.

Le pagelle

Modena 5

Christenson 5, Petric 5, Stankovic 5,5, Mazzone 5,5, Karlitzek 5, Vettori 5,5, Grebennikov 5.

INGRESSI

Lavia 5, Bossi s.v, Rinaldi 6, Porro s.v

Andrea Giani 5