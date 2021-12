Il carpigiano Lorenzo Mora è argento nei mondiali in vasca corta

Il carpigiano Lorenzo Mora ha vinto la medaglia d'argento nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. L'azzurro ha nuotato in 22"90, ottenendo esattamente lo stesso tempo del tedesco Christian Diener, a sua volta medafglia d'argento. Oro al russo Kolesnikov (22"66).

"Non me l'aspettavo proprio e non pensavo neanche di nuotare questo tempo", ha dichiarato Mora a fine gara.

Per mora è arrivata una medagli anche nella staffetta 4x50 mista mista, nella quale l'Italia ha vinto il bronzo. Gli azzurri Mora, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro, hanno chiuso in terza posizione con il tempo di 1"37"29. La gara è stata vinta dall'Olanda (1'36"20), seguita dagli Stati Uniti (1'37"29).