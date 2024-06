Motoclub GP Modena e la nuova partnership con Schiatti Class Motorcycles

È trascorso appena un anno dalla sua fondazione, ma il Motoclub GP Modena ha già raggiunto un traguardo significativo. Il club è lieto di annunciare una nuova e prestigiosa partnership con Schiatti Class Motorcycles, concessionario ufficiale Triumph per Modena, Reggio Emilia e Parma. Questa collaborazione offrirà agli appassionati di motocross un'opportunità unica durante il GP Enduro FEST, che si terrà il 6 e 7 luglio presso l'Agriturismo San Valentino a Castellarano (RE).

Test Drive della Triumph TF 250-X in anteprima Italiana

Grazie a questa partnership, gli amanti delle due ruote potranno testare in anteprima italiana la prima moto da cross mai prodotta da Triumph: la TF 250-X. I presidenti del Motoclub GP Modena, Pietro Pini e Giuseppe Goldoni, hanno espresso grande entusiasmo per la nuova collaborazione: “È un grande orgoglio avere in Schiatti Class Motorcycles un partner che contribuirà a far crescere ulteriormente il nostro club ed è un onore essere stati scelti per i test drive della prima moto da cross realizzata da Triumph. Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Schiatti, titolare di Schiatti Class Motorcycles, e Simone Blasi, direttore vendite, per la loro preziosa collaborazione”.

Caratteristiche della TF 250-X

La Triumph TF 250-X si presenta come una moto da cross rivoluzionaria, con un innovativo telaio leggero, sospensioni di serie di alta qualità, freni all'avanguardia e un nuovo propulsore ultra-compatto da 250 cc, che garantiscono agilità e controllo ottimali. Il design distintivo e le prestazioni elevate la rendono una moto da MX per eccellenza.

Collaborazioni di Alto Livello

Per lo sviluppo della TF 250-X, Triumph ha collaborato con alcuni dei migliori marchi del settore, tra cui Akrapovič, Athena, Brembo, Dell'Orto, D.I.D, Galfer, KYB, ODI, Pirelli, ProTaper, Twin Air e XTRig. Questi componenti di alta qualità assicurano prestazioni eccezionali e una durata superiore.

GP Enduro FEST: Un weekend di Enduro e divertimento

Il GP Enduro FEST promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote. Oltre ai test drive della TF 250-X, i partecipanti potranno sfidarsi su un percorso fettucciato nel bosco, visitare l'area Paddock con le ultime novità del settore, partecipare a un tour per maxi enduro, seguire una sessione di scuola di guida teorica, godersi un aperitivo con musica e molto altro ancora. L'evento è adatto a tutta la famiglia, garantendo divertimento e intrattenimento per tutti.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri associati e agli appassionati di motocross l'opportunità di testare in anteprima italiana la TF 250-X – prosegue Pietro Pini –. Il GP Enduro FEST sarà un weekend indimenticabile all'insegna dell'enduro e del divertimento”.