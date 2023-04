Modena Volley vince in Europa, Muzzarelli: "Impresa storica"

“Un’impresa frutto di talento, passione e programmazione, che riporta in città, dopo 15 anni, una prestigioso successo europeo”. Sono le parole del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, all’indomani della conquista della Coppa Cev da parte del Modena Volley. “I complimenti – ha aggiunto Muzzarelli – vanno a società, allenatore e giocatori e naturalmente a quei tifosi andati in trasferta e ai tantissimi che hanno seguito da casa”.

La vittoria della Coppa Cev, secondo trofeo europeo per importanza, è avvenuta nella serata di mercoledì 5 aprile in Belgio. Persa 3 a 0 la gara di andata contro il Roeselare al Palapanini, gli atleti allenati da mister Giani sono riusciti a ribaltare la situazione vincendo con lo stesso risultato la gara di ritorno e travolgendo la squadra di casa nel Golden set (9 a 15). Con questo traguardo, Modena arricchisce la sua prestigiosa bacheca con il 42° trofeo della sua storia, il 14° in Europa.

“Partita epica – ha commentato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – che segna non solo la storia della squadra ma di tutta la città. Abbiamo già invitato la società in Municipio per condividere nelle prossime settimane questo memorabile trionfo”.