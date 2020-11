Napoli Sassuolo 0 - 2, le pagelle | Grande serata per Locatelli, bene Muldur

Ecco le pagelle di Napoli Sassuolo 0-2.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 5, Manolas 6, Koulibaly 6, Hysaj 5.5 (70′ Mario Rui s.v.); Fabian Ruiz 6, Bakayoko 5.5; Politano 6.5 (77′ Zielinski s.v.), Mertens 5.5 (70′ Elmas s.v.), Lozano 5 (64′ Petagna 5.5); Osimhen 5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Ayhan 6.5, Chiriches 6.5 (88’ Marlon s.v.), Ferrari 6.5, Rogerio 6.5; Lopez 7, Locatelli 7.5; Muldur 7 (81’ Kyriakopoulos s.v.), Traorè 6 (69′ Defrel 6), Boga 6.5 (81’ Obiang s.v.); Raspadori 6.5 (88’ Bourabia s.v.).

MIGLIORI TODAY

LOCATELLI 7.5 - Ancora una volta si aggiudica il titolo di migliore in campo. Questa sera è anche capitano, date le assenze di Magnanelli e Berardi. Tutte le geometrie del possesso palla neroverde passano da lui, recupera palloni importanti e segna il rigore.

MULDUR 7 - Ottima partita del terzino che viene schierato alto ed è sempre importante in fase di spinta sulla fascia destra e non sbaglia niente in fase difensiva, bloccando tanti palloni sul suo lato.