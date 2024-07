La Nazionale di Volley Trapiantati sulla sabbia di… Zocca

La 13a edizione del Torneo di Beach Volley 4×4, organizzato dal Gruppo Giovani AVIS Provinciale di Modena, e AVIS Zocca, col supporto di AIDO e ADMO, quest’anno andrà in scena domenica 7 luglio presso la piscina comunale di Zocca, e sarà intitolato a Loris Casagrandi, instancabile organizzatore di innumerevoli eventi, purtroppo recentemente scomparso. Ospite d’onore, la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati di ANED Aps, campione del mondo in carica, allenata dallo staff tutto modenese composto da Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi.

Gli azzurri sfideranno “fuori classifica” tutte le squadre partecipanti al torneo, accreditando “1 punto pole position" alle squadre che riusciranno a superarla in un “golden set” a tempo. Per gli iridati, dopo questa divertente parentesi sulla sabbia, si prospettano numerosi impegni serrati: Mestrino di Padova a metà settembre, i Giochi Nazionali a Roma ad inizio ottobre, un raduno tecnico a Sesto San Giovanni il 12 e 13 ottobre, la quarta edizione di “Ricordando Sara” a Ponte di Piave (evento dedicato a Sara Anzanello) per fine ottobre, una trasferta a Vaiano di Prato il 9 e 10 novembre, per poi terminare gli impegni del 2024 di nuovo nella nostra provincia e precisamente a Carpi il 30 novembre e 1 dicembre, in occasione del primo evento in onore e memoria giovane piccola Arianna Giaroli.

Saranno pertanto numerose le occasioni per incontrare e conoscere questi speciali pallavolisti, che grazie al volley riescono a portare un segnale di speranza a tutti coloro che attendono il dono di un organo, per guarire, tornare a vivere e praticare addirittura uno sport!