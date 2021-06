Calcio, Ness1 Escluso: pomeriggio di festa sabato al campo Botti

Si è tenuto sabato pomeriggio al campo Botti, casa del Cittadella Vis Modena, un triangolare che ha visto i ragazzi di Ness1 Escluso impegnati contro i ragazzi della Reggiana e del Sassuolo. È stato un bel pomeriggio di sport e divertimento per i ragazzi in campo ma anche per tutte le persone che sono venute ad assistere. «Il triangolare con Ness1 Escluso, Reggiana e Sassuolo - dice Paolo Galassini - è stato una bellissima festa; abbiamo lanciato un messaggio di grande sensibilità ad un’attività di ragazzi che danno grandi soddisfazioni. Per noi del Cittadella è un orgoglio poter far parte di questo progetto di Ness1 Escluso. La collaborazione tra Cittadella e Ness1 Escluso è nata quasi un anno fa e continuerà ad avere sempre più sinergie. Grazie a Fabio Galvani e tutti i collaboratori di Ness1 Escluso».