Ness1 Escluso protagonista a Bra al Torneo "Football in Motion"

E’ stata una bellissima esperienza per la squadra di calcio di Ness1 Escluso la partecipazione al Torneo “Football in Motion – Memorial Labita Lucia”.

Si è giocato a Bra (Cuneo) e i ragazzi di Ness1 Escluso hanno potuto vivere una due giorni di socialità e divertimento con tanti amici di altre squadre che partecipano al Campionato Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio).

In campo oltre a Ness1 Escluso, il Parma, il Torino Fd, la Pro Vercelli, la Reggiana e il Parma B/Torino B. Nella prima giornata di gare, le sei squadre hanno giocato un girone all’italiana nel campo Attilio Bravi dell’AC Bra. Il giorno successivo poi tutte le finali.

Ness1 Escluso ha concluso il Torneo con un bel 3° posto dopo aver vinto la Finale per il 3°/4° posto con gli amici della Pro Vercelli. Il Torneo “Football in Motion” è stata quindi un’altra occasione per vivere lo sport come uno straordinario momento di incontro, benessere e inclusione. Due giorni di intense emozioni e di relazioni che diventano sempre più forti sia all’interno del gruppo-squadra sia con i ragazzi delle altre squadre, ormai diventati amici e compagni di viaggio di questa bellissima avventura.

Ness1 Escluso è un ente del Terzo Settore di Modena , una realtà strutturata e apprezzata da famiglie, associazioni del territorio e istituzioni.

Circa 140 bambini e ragazzi, dai tre anni in su, ogni settimana partecipano gratuitamente ai corsi di 11 attività sportive: calcio, pilates, psicomotricità, crossfit, bowling, boxe, tennis, parkour, multisport, danza aerea e outdoor gym. Nei loro corsi, che si svolgono presso palestre, strutture e realtà sportive di Modena, i ragazzi sono seguiti da educatori e allenatori specializzati.

Per Ness1 Escluso lo sport è uno straordinario momento di inclusione, benessere, relazione, divertimento e amicizia.