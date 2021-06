Ness1 Escluso: si torna in campo a Verona con Chievo, Reggiana e Sassuolo

Ness1 Escluso il progetto che a Modena offre la possibilità di praticare attività sportiva a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo, torna in campo in un torneo speciale a Verona

Ness1 Escluso non si è mai fermato ed ora, dopo tanti mesi difficili, i ragazzi tornano in campo per confrontarsi con amici di altre squadre in un torneo speciale a Verona.

Al Bottagisio Sport Center di Verona sabato 5 e domenica 6 giugno va infatti in scena uno “Special Weekend” intitolato # TORNIAMOAGIOCARE.

Una due giorni organizzata dell'A.C. ChievoVerona e CuoreChievo che vedrà protagonisti gli atleti della categoria 4 Special.

In campo le squadre di ChievoVerona, Feralpisalò, Reggiana, SanPro/Sassuolo e Ness1Escluso di Modena, tutte appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le squadre giocheranno una serie di partite amichevoli di Calcio a 7 sui terreni da gioco della struttura.

Ness1 Escluso parteciperà con due squadre e scenderà in campo domenica giocando con Reggiana, Sassuolo e con i padroni di casa del Chievo.



Un momento, quello di Verona, che nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, offrirà ai ragazzi una bella opportunità di socializzazione, inclusione e divertimento nel segno dello sport.