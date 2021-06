Ness1 Escluso organizza il triangolare di calcio: #vogliadigiocare

Mentre proseguono gli allenamenti, la squadra di calcio di Ness1 Escluso è pronta a vivere un altro pomeriggio speciale di sport e inclusione.

Dopo aver partecipato domenica 6 giugno all'evento #torniamoagiocare a Verona con gli amici di ChievoVerona, Feralpisalò, Reggiana e SanPro/Sassuolo, sabato 26 giugno, Ness1 Escluso organizza un triangolare amichevole di Calcio a 7 #vogliadigiocare.

Un momento, organizzato nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza, per fare sport, socializzare, creare relazioni e amicizie.

Oltre a Ness1 Escluso parteciperanno le squadre di AC Reggiana e SanPro Special Correggio Sassuolo. Tutte e tre le squadre appartengono alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si giocherà sui campi in sintetico della Cittadella Vis Modena in Via delle suore 441 a Modena con inizio alle 16.45.

Ness1 Escluso ha tanta voglia di giocare, di condividere emozioni e di farlo attraverso lo sport.

Ness1 Escluso è il progetto voluto da Fabio Galvani che a Modena offre la possibilità di praticare attività sportiva in modo gratuito a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo