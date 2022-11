Esordio stagionale per alcuni modenesi al 10° Trofeo Città di Reggio Emilia

Esordio stagionale per alcune formazioni modenesi al meeting della Città del Tricolore. Il trofeo di Reggio Emilia è stato conquistato dai verdi di Coopernuoto, che hanno preceduto Imolauoto e Reggiana Nuoto. Le formazioni modenesi hanno ben figurato nella classifica finale con Team Nuoto Modena 5^, Maranello Nuoto 12^ e Circolo sportivo GdF e Amici del nuoto Vvff Modena rispettivamente 17^ e 18^.

TNM con Valentina Pezzoli protagonista nella rana. Centra il successo nei 50 e 100 centrando in questa distanza già alla prima gara stagionale il tempo limite per i giovanili primaverili. Centra il successo nei 100 misti Mattia Tosi mentre si accontentano dei podi Mattia Cantelmo, Martina Mecugni, Elena Ragazzi

Maranello Nuoto porta 5 atleti a medaglia. Nella cat. Ragazzi argento a dorso per Nicole Carzacchi 50-200 (in foto sotto) e Riccardo Bortolacelli nei 100, bronzo per Francesca Ingrami. Tra gli assoluti doppio argento per Andrea Dallari e Laura Medici

Amici del nuoto Modena sul podio con Noah Nicolò Di Domenico che vince i 50 farfalla ragazzi, mentre Filippo Manni centra la doppietta a farfalla vincendo 50 e 100 farfalla per il c.s. GdF Modena.