Nuoto Master, la stagione in vasca è ripartita da Milano per i modenesi

Sono ripartite con un'ottima partecipazione le gare master in piscina del circuito FIN, sempre rispettando la normativa Covid che prevede l'accesso agli impianti ai soli atleti presenti in gara e con green pass.

Già dalle prime gare si è avuta una nutrita partecipazione di atleti modenesi che, nel primo weekend del mese hanno ottenuto podi sia a Milano sulla prova delle distanze speciali degli 800 e 1500 stile libero, in cui Simona Montagnani (M60 Sea Sub) ha vinto entrambe le gare e Andrea Tosi (M65 Sea Sub) è arrivato rispettivamente 3° e 2°, come anche a Firenze, dove Massimo Moruzzi (M50 Sea Sub) ha vinto gli 800.

Lo scorso fine settimana è stata Bologna ad attrarre i master. Alla piscina dello Stadio si è tenuta la 18^ edizione del trofeo De Akker di Bologna e pioggia di medaglie per gli atleti modenesi:

Mira Guglielmi (M70 Amici del nuoto) vince i 50 delfino col nuovo record italiano e poi bissa il successo nei 200 stile.

Andrea Gibellini (M55 Maranello), Massimo Moruzzi (M50 Sea Sub) e Guja Guglielmi (M65 Amici del nuoto) vincono le rispettive categorie negli 800 stile con quest'ultima al 1° posto anche nei 200 stile.

Bis di Angela Nora (M60 SeaSub) nei 100 rana e 50 dorso e vittorie anche per Simona Montagnani (M60 Sea Sub) nei 100 e nei 200 stile, Claudio Salmi (M60 Sea Sub) nei 100 rana e

Manuela Giovanardi (M60 Sea Sub) nei 50 dorso che è 2^ anche nei 100 stile

Argenti anche per Maurizio Zaniboni (M40 Sea Sub) sia nei 50 rana che nei 50 stile, Stefano Bertoni (M60 Sea Sub) nei 100 stile e bronzo nei 50 delfino come Andrea Tosi (M65 Sea Sub) nei 100 stile libero.